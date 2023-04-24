Ирина Федишин показала последнее видео брата, погибшего под Соледаром

Певица Ирина Федишин. Фото: коллаж Новини.LIVE

В феврале этого года на фронте погиб двоюродный брат певицы Ирины Федишин, защитник Украины Роман Климкович. В воскресенье, 23 апреля, ему должно было исполниться 34 года.

В своем Instagram Ирина обнародовала последнее видео при жизни, на котором присутствует Роман.

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Федишин написала чувственное сообщение, в котором не только показала видео, но и отметила, что до сих пор не может смириться с гибелью двоюродного брата и скучает по нему.

"Ты наш Ангел! Наш Герой… Последнее видео, которое скинули побратимы, когда ты собирался с ребятами в тот бой. Ты идешь, и даже здесь, как всегда — улыбаешься", — написала Ирина.

В комментариях память защитника Украины почтили подписчики Федишин.

Нельзя смотреть без слез. Сердце разрывается, вечная память Герою и всем погибшим. Не забудем никогда, не простим, искренние соболезнования вашей семье

Вечная память, спасибо за такого героя. Только жаль, что столь высокой ценой

Вечная память! Спасибо герою! Мои искренние соболезнования и безграничная благодарность

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Федишин выступила перед защитниками под Бахмутом. Также мы рассказывали, что защитник Мариуполя задонатил крупную сумму на проект, послом которого является певица Оля Полякова.