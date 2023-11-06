Ирина Федишин ответила на критику путешествия ее мужа за границу

Певица Ирина Федишин с семьей. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Певица Ирина Федишин попала под волну критики из-за выезда ее мужа за границу. Звезда не стала молчать и объяснила, почему ее возлюбленный покинул Украину.

Об этом стало известно из Instagram.

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Певица Ирина Федишин недавно поделилась счастливыми семейными кадрами из Барселоны. На фото она вместе с мужем и детьми во время экскурсии по городу. Не все пользователи оценили семейные фотографии. Фоловеры начали спрашивать артистку, как ее муж, продюсер Виталий Човнык во время войны смог уехать за границу.

Певица Ирина Федишин о выезде супруга за границу. Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

"Здесь несколько подписчиков пишут глупости. Вы при своем уме? Что так все перекручиваете? Поехали официально, чтобы заработать средства для ВСУ. Заработали и купили из этой поездки 100 дронов, и не только. Потому что сейчас даже на один дрон собрать сложно, в том числе и за границей. Поезжайте и попробуйте. Кто вам мешает? И официальное разрешение у Виталия есть, выехал с разрешения Министерства, и никто не скрывается. Уже не один раз уезжал и постоянно возвращается. И на этот раз вернулся и уже в Украине. Успокойтесь", — прокомментировала артистка.

Ирина Федишин добавила, что ее супруг организует благотворительные концерты и занимается благотворительным фондом.

"Для чего выписывать оскорбительные комментарии и так обесценивать труд людей? Виталий — соучредитель благотворительного фонда Ирины Федишин и проделывает огромную работу для Украины. Кроме организации благотворительных концертов, постоянно работает с запросами военных", — говорит звезда.

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