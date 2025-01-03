Ирина Федишин показала, как с сыном колядовала в Нью-Йорке — фото

Ирина Федышин с сыном. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин вместе со своей семьей с гастролями находится в США. Однако и за рубежом исполнительница не забыла украинские традиции и в новогоднюю ночь заколядовала в Нью-Йорке.

На своей странице в Instagram артистка поделилась атмосферными фото.

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Исполнительница поделилась фотографией, на которой позировала рядом со своим младшим сыном Олегом в традиционных гунях со звездой в руках.

Как рассказала Федишин, они с сыном заколядовали в одном из самых известных районов Нью-Йорка — на Манхэттене.

"Колядники в Нью-Йорке на Манхэттене. Олежик уже наколядовал на колбасу. С Новым годом, друзья", — написала под фото певица.

Ирина Федишин с сыном Олегом. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Задерживать в Нью-Йорке надолго семья не стала, ведь впереди артистку ждут еще концерты. После колядок на Манхэттене Федишин с мужем, продюсером Виталием Човником, и сыновьями отправилась в Лос-Анджелес.

Ирина Федишин с мужем и сыновьями в Лос-Анджелесе. Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ранее младший сын Бекхэмов показал, как встретил Новый год с любимой вдали от родителей.

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