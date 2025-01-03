Ирина Федишин показала, как с сыном колядовала в Нью-Йорке — фото

Ирина Федишин с сыном заколядовали на Манхэттене
Певица Ирина Федишин вместе со своей семьей с гастролями находится в США. Однако и за рубежом исполнительница не забыла украинские традиции и в новогоднюю ночь заколядовала в Нью-Йорке.
На своей странице в Instagram артистка поделилась атмосферными фото.
Ирина показала, как с сыном колядовала в Нью-Йорке
Исполнительница поделилась фотографией, на которой позировала рядом со своим младшим сыном Олегом в традиционных гунях со звездой в руках.
Как рассказала Федишин, они с сыном заколядовали в одном из самых известных районов Нью-Йорка — на Манхэттене.
"Колядники в Нью-Йорке на Манхэттене. Олежик уже наколядовал на колбасу. С Новым годом, друзья", — написала под фото певица.
Задерживать в Нью-Йорке надолго семья не стала, ведь впереди артистку ждут еще концерты. После колядок на Манхэттене Федишин с мужем, продюсером Виталием Човником, и сыновьями отправилась в Лос-Анджелес.
Ранее младший сын Бекхэмов показал, как встретил Новый год с любимой вдали от родителей.
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