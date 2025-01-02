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Син Бекхемів зустрів Новий рік зі старшою на 10 років коханою

2 січня 2025 13:00
Марія Покровська - Редактор
Круз Бекхем зустрів Новий рік у Бразилії зі своєю 29-річною дівчиною — фото
Круз Бекхем. Фото: instagram.com/cruzbeckham
Марія Покровська - Редактор

Молодший син Вікторії та Девіда Бекхемів зустрів Новий рік далеко від своєї родини. Круз разом зі своєю коханою, авторкою пісень Джекі Апостел, вирішив до Бразилії.

Світлинами зі своєю обраницею музикант поділився в Instagram

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Круз Бекхем з дівчиною зустрів Новий рік у Бразилії

19-річний син зіркового подружжя та його 29-річна обраниця вирушили до Ріо-де-Женейро.

Круз та Джекі зустріли новорічну ніч просто неба. На одному з фото музикант ніжно обіймав дівчину, спостерігаючи за святковим фейерверком.

Круз Бекхем та Джекі Апостел зустріли Новий рік
Круз Бекхем та Джекі Апостел зустріли Новий рік. Фото: instagram.com/cruzbeckham

Бекхем-молодший також поділився романтичним кадром із коханою, на якому вони ніжно дивилися одне одному в очі.

Джекі Апостел та Круз Бекхем
Джекі Апостел та Круз Бекхем. Фото: instagram.com/cruzbeckham

Під час подорожі пара також відвідала численні туристичні пам'ятки в Ріо. Так, Круз та Джекі поцілувалися на тлі культової скульптури Христа Спасителя і позасмагали на мальовничому пляжі Іпанема.

"Отже, 2025 рік буде хорошим?", — написав під фото Бекхем.

Круз Бекхем показав поцілунок з Джекі Апостел
Круз Бекхем показав поцілунок з Джекі Апостел. Фото: instagram.com/cruzbeckham
Круз Бекхем на пляжі зі своєю дівчиною
Круз Бекхем на пляжі зі своєю дівчиною. Фото: instagram.com/cruzbeckham

Раніше Леся Нікітюк та її коханий-воїн поділилися романтичними фото з відпочинку в Карпатах.

Також стало відомо, завдяки кому Бред Пітт нарешті розлучився із Анджеліною Джолі.

Бразилія закордонні зірки зіркова пара кохання Новий рік 2025

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