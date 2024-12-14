Стало известно где и с кем встретит Новый Год 2025 Ирина Федишин

Певица Ирина Федишин с мужем. Фото: Instagram/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин сейчас находится в Северной Америке с благотворительным рождественским туром. Возвращаться на праздники в родной Львов 37-летняя артистка с мужем и двумя сыновьями не планирует.

Новини.LIVE расскажет, где будет встречать 2025-й год артистка.

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Где встретит 2025 год Ирина Федишин

Певица плотно дает концерты в городах Канады и США и живет в самолетах и автобусах. Ее, как и в предыдущем туре, сопровождает муж Виталий Човнык. Он не только возлюбленный артистки, но и ее продюсер, менеджер.

Именно он станет ведущим новогоднего ужина и встречи 2025 года в одном из заведений на Манхеттене, в Нью-Йорке (США). Именно там будет выступать Ирина Федишин.

"Приглашаем вас на специальную новогоднюю программу IRINA FEDERATION, которая станет незабываемым праздником в самую сказочную ночь года", — говорится в описании под мероприятием.

О какой именно Федерации имела в виду певица, пока речь не идет. Цена билетов на новогоднюю ночь с Федишин — от 59 до 200 долларов.

Афиша новогоднего концерта Ирины Федишин. Фото: сайт артистки

Согласно концертному расписанию, Федишин с семьей пробудут в Нью-Йорке недолго. Потому что уже 2 января у нее запланировано шоу на другом конце США — Лос-Анджелесе (Калифорния). В Европу певица вернется также в январе. Уже 8 и 9 числа у нее запланированы выступления в Чехии.

Напомним, ранее мы писали, что киберпреступники сделали из Ирины Федишин беженку в США. Также мы говорили, что на фоне хейта певец Олег Винник перенес свой концерт в Варшаве.