Ирина Горовая в спортзале рассекретила свой вес после праздников - фото

Ирина Горовая. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Музыкальный продюсер Ирина Горовая призналась, что после новогодних праздников набрала лишний вес и сбилась со своего привычного темпа тренировок. Поэтому после праздничных дней знаменитость показала, как возвращается к спорту.

Фото с тренировки продюсер поделилась в Instagram.

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Бизнесвумен поделилась фотографией из спортзала, на которой позировала в черных обтягивающих лосинах и рашгарде на коврике для йоги. Как поделилась Горовая, она наконец-то вернулась к тренировкам после отпуска.

"Наконец-то нашла время. Кого праздники сбивают с правильного пути? Меня сбивают и я с этим борюсь. Начинаю год 61,4 кг", — написала продюсер.

Ирина Горовая в спортзале. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напротив, вместо занятий спортом во время отпуска Горовая много гуляла. Продюсер пожаловалась, что из-за рабочих будней ей не удается поддерживать такое же количество прогулок за день, как это было во время отдыха.

Ирина Горовая показала свою активность за день. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

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