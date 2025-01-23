Ирина Горовая в спортзале рассекретила свой вес после праздников - фото

Ирина Горовая рассекретила вес и показала, как возвращает форму
Музыкальный продюсер Ирина Горовая призналась, что после новогодних праздников набрала лишний вес и сбилась со своего привычного темпа тренировок. Поэтому после праздничных дней знаменитость показала, как возвращается к спорту.
Фото с тренировки продюсер поделилась в Instagram.
Ирина Горовая назвала свой вес после праздников
Бизнесвумен поделилась фотографией из спортзала, на которой позировала в черных обтягивающих лосинах и рашгарде на коврике для йоги. Как поделилась Горовая, она наконец-то вернулась к тренировкам после отпуска.
"Наконец-то нашла время. Кого праздники сбивают с правильного пути? Меня сбивают и я с этим борюсь. Начинаю год 61,4 кг", — написала продюсер.
Напротив, вместо занятий спортом во время отпуска Горовая много гуляла. Продюсер пожаловалась, что из-за рабочих будней ей не удается поддерживать такое же количество прогулок за день, как это было во время отдыха.
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