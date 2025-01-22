Раміна Есхакзай показала фігуру у купальнику - фото

Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Журналістка Раміна Есхакзай поділилася своїми думками щодо ставлення до власного тіла та впливу чужої думки на самооцінку. До того ж вперше за довгий час інтерв'юерка наважилася продемонструвати своєю фігуру в купальнику.

Публікацію знаменитість зробила в Instagram.

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Журналістка пригадала свій відпочинок на тропічному острові. На фото, які опублікувала Раміна, вона позувала на краю басейну у купальнику з анімалістичним принтом.

"Це моє тіло, воно гарне, витривале, чуттєве. В різні фази циклу воно виглядає по-різному. Залежно від якості сну, фізичної активності, стресу, харчування, воно змінюється. Раніше я би соромилася викласти такі фото, бо на животі складки, горбата спина, а в зоні, де груди та пахви, теж складка", — зізналася інтерв'юерка.

Раміна Есхакзай у купальнику. Фото: instagram.com/raminalalala

Раміна продемонструвала фігуру. Фото: instagram.com/raminalalala

32-річна Раміна пригадала, що ще зі школи має проблеми із розладом харчової поведінки та досі намагається прийняти і полюбити своє тіло таким, яке воно є.

"Ви знаєте, що я ще зі школи страждаю на розлад харчової поведінки. Я завжди хотіла бути, як Кейт Мосс чи Вікторія Бекхем. І неважливий зріст, конституція, генетика, спосіб життя. Бути худою і пласкою будь-якою ціною. І скільки би я не важила, завжди було недостатньо. Проблема в першу чергу в голові, а не у відображенні в дзеркалі. Любити себе не дорівнює запустити та їсти все підряд, перестати ходити до косметолога чи робити пластичні операції, якщо дійсно до цього є показання. Виправити собі прикус та вирівняти зубки — це любов до себе. Поставити вініри, якщо з зубками біда — теж любов до себе", — наголосила Есхакзай.

Раміна Есхакзай показалася у стильному бікіні. Фото: instagram.com/raminalalala

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