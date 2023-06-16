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Ісландський гурт перейнявся війною в Україні та випустив новий альбом

16 червня 2023 18:40
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Війна в Україні: ісландський гурт випустив новий альбом
Пост-рок-гурт Sigur Rоs. Фото: instagram.com/sigurros/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ісландський пост-рок-гурт Sigur Rоs випустив перший за 10 років альбом. Нові пісні написані на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє NPR.

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Надія на світле майбутнє

Новий альбом називається ÁTTA. До нього увійшли 10 треків. Також музиканти випустили кліп на пісню Blóðberg, який зображує мертву Землю всіяну тілами.

"Цікаво, що підчас створення альбому ми гортали стрічку у соцмережі та спостерігали скрізь морок, апокаліптичні настрої. Кінець світу наближається, природа гине, кліматичні катастрофи, пожежі у Канаді та Лос-Анджелесі, війна в Україні, інші важкі події. Я пам’ятаю, коли ми писали альбом атмосфера була меланхолійною, але в той же час була надія", — поділився музикант гурту Йоун Тоур Биргиссон.

Нагадаємо, співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував пісню "Додому" та відео на неї. Композицію він написав разом з одним із захисників України.

Раніше український рок-гурт O.Torvald після перерви повернулися з піснею "Дихай". Це їхній перший реліз з 2021 року. 

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