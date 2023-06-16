Война в Украине: исландская группа выпустила новый альбом

Пост-рок-группа Sigur Ros. Фото: instagram.com/sigurros/

Исландская пост-рок-группа Sigur Ros выпустила первый за 10 лет альбом. Новые песни написаны на фоне войны в Украине.

Об этом сообщает NPR.

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Новый альбом называется ÁTTA. В него вошли 10 треков. Также музыканты выпустили клип на песню Blóðberg, изображающий мертвую Землю усеянную телами.

"Интересно, что при создании альбома мы листали ленту в соцсети и наблюдали везде мрак, апокалиптические настроения. Конец света приближается, природа погибает, климатические катастрофы, пожары в Канаде и Лос-Анджелесе, война в Украине, другие тяжелые события. Я помню, когда мы писали альбом, атмосфера была меланхоличной, но в то же время была надежда", — поделился музыкант группы Йоун Тоур Биргиссон.

Напомним, певец, военнослужащий, основатель "Культурного десанта" Коля Серга презентовал песню "Домой" и видео на нее. Композицию он написал вместе с одним из защитников Украины.

Ранее украинская рок-группа O.Torvald после перерыва вернулась с песней "Дыши". Это их первый выпуск с 2021 года.