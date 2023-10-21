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Іспанська принцеса змінила військову форму на вечірню сукню

21 жовтня 2023 16:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
17-річна іспанська принцеса змінила військову форму на вечірню сукню
Принцеса Леонор. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Спадкоємиця іспінського престолу принцеса Леонор зняла військову форму і приміряла звичне вечірнє вбрання. Донька королеви Летиції та принца Філіпа завітала на урочисте вручення престижної премії.

Про це пише Daily Mail.

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Королівська сім’я Іспанії зустрілася з Меріл Стріп, щоб вручити престижну нагороду принцеси Астурійської в Ов’єдо.

Легендарна американська актриса отримала одну з найвищих мистецьких нагород у країні, оскільки була вшанована за 46 років роботи в кіно.

Фонд принцеси Астурійської вшановує діячів, які досягли значних досягнень у науці, гуманітарних науках і громадських справах.

Іспанська королівська родина. Фото: Reuters
Іспанська королівська родина. Фото: Reuters

 

Принцеса Леонор з батьком, королем Філіпом. Фото: Reuters
Принцеса Леонор з батьком, королем Філіпом. Фото: Reuters

 

Іспанська королівська родина та акторка Меріл Стріп. Фото: Reuters
Іспанська королівська родина та акторка Меріл Стріп. Фото: Reuters

 

Акторка Меріл Стріп. Фото: Reuters
Акторка Меріл Стріп. Фото: Reuters

 

Іспанська королівська родина з гостями. Фото: Reuters
Іспанська королівська родина з гостями. Фото: Reuters

 

Меріл Стріп та принцеса Леонор. Фото: Reuters
Меріл Стріп та принцеса Леонор. Фото: Reuters

Принцеса Леонор вибралася у сукню з квітковим принтом із ґудзиками, які застібалися на талії, і поєднала її з нюдовими підборами. Пізніше принцеса виголосила чотирихвилинну промову на врученні нагород.

17-річна спадкоємиця іспанського престолу має завершити три роки навчання у військовій академії Сарагоси.

Військова академія, як школа-інтернат, працює за суворим розкладом протягом тижня, але Леонор зможе повернутися додому на вихідних, якщо вона не буде зайнята.

"Я щаслива, тому що знаю, наскільки іспанці цінують наші збройні сили...це важливий момент у моєму житті, і я відчуваю себе дуже схвильованою і сповненою рішучості продовжувати вчитися та докладати всіх зусиль", — прокоментувала раніше свою військову кар'єру Леонор.

Раніше принц Вільям та Кейт Міддлтон розкрили подробиці своєї переписки.

 Нагадаємо, Кейт Міддлтон приголомшила ідеальною фігурою у в'язаному костюмі.

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