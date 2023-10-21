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Испанская принцесса сменила военную форму на вечернее платье

21 октября 2023 16:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
17-летняя испанская принцесса сменила военную форму на вечернее платье
Принцесса Леонора. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Наследница испинского престола принцесса Леонор сняла военную форму и примерила привычный вечерний наряд. Дочь королевы Летиции и принца Филиппа посетила торжественное вручение престижной премии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королевская семья Испании встретилась с Мэрил Стрип, чтобы вручить престижную награду принцессы Астурийской в Овьедо.

Легендарная американская актриса получила одну из самых высоких художественных наград в стране, поскольку была отмечена за 46 лет работы в кино.

Фонд принцессы Астурийской чествует деятелей, достигших значительных достижений в науке, гуманитарных науках и общественных делах.

Испанская королевская семья. Фото: Reuters
Испанская королевская семья. Фото: Reuters

 

Принцесса Леонор с отцом, королем Филиппом. Фото: Reuters
Принцесса Леонор с отцом, королем Филиппом. Фото: Reuters

 

Испанская королевская семья и актриса Мерил Стрип. Фото: Reuters
Испанская королевская семья и актриса Мерил Стрип. Фото: Reuters

 

Актриса Мерил Стрип. Фото: Reuters
Актриса Мерил Стрип. Фото: Reuters

 

Испанская королевская семья с гостями. Фото: Reuters
Испанская королевская семья с гостями. Фото: Reuters

 

Мэрил Стрип и принцесса Леонор. Фото: Reuters
Мэрил Стрип и принцесса Леонор. Фото: Reuters

Принцесса Леонор надела платье с цветочным принтом с пуговицами, застегивающимися на талии, и сочетала его с туфлями на каблуках. Позже принцесса произнесла четырехминутную речь на вручении наград.

17-летняя наследница испанского престола должна завершить три года обучения в военной академии Сарагосы.

Военная академия как школа-интернат работает по строгому расписанию в течение недели, но Леонор сможет вернуться домой на выходные, если она не будет занята.

"Я счастлива, потому что знаю, насколько испанцы ценят наши вооруженные силы...это важный момент в моей жизни, и я чувствую себя очень взволнованной и полной решимости продолжать учиться и прилагать все усилия", — прокомментировала ранее свою военную карьеру Леонор.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли подробности своей переписки.

Напомним, Кейт Миддлтон ошеломила идеальной фигурой в вязаном костюме.

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