17-летняя испанская принцесса сменила военную форму на вечернее платье

Принцесса Леонора. Фото: Reuters

Наследница испинского престола принцесса Леонор сняла военную форму и примерила привычный вечерний наряд. Дочь королевы Летиции и принца Филиппа посетила торжественное вручение престижной премии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Королевская семья Испании встретилась с Мэрил Стрип, чтобы вручить престижную награду принцессы Астурийской в Овьедо.

Легендарная американская актриса получила одну из самых высоких художественных наград в стране, поскольку была отмечена за 46 лет работы в кино.

Фонд принцессы Астурийской чествует деятелей, достигших значительных достижений в науке, гуманитарных науках и общественных делах.

Испанская королевская семья. Фото: Reuters

Принцесса Леонор с отцом, королем Филиппом. Фото: Reuters

Испанская королевская семья и актриса Мерил Стрип. Фото: Reuters

Актриса Мерил Стрип. Фото: Reuters

Испанская королевская семья с гостями. Фото: Reuters

Мэрил Стрип и принцесса Леонор. Фото: Reuters

Принцесса Леонор надела платье с цветочным принтом с пуговицами, застегивающимися на талии, и сочетала его с туфлями на каблуках. Позже принцесса произнесла четырехминутную речь на вручении наград.

17-летняя наследница испанского престола должна завершить три года обучения в военной академии Сарагосы.

Военная академия как школа-интернат работает по строгому расписанию в течение недели, но Леонор сможет вернуться домой на выходные, если она не будет занята.

"Я счастлива, потому что знаю, насколько испанцы ценят наши вооруженные силы...это важный момент в моей жизни, и я чувствую себя очень взволнованной и полной решимости продолжать учиться и прилагать все усилия", — прокомментировала ранее свою военную карьеру Леонор.

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