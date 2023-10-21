17-летняя испанская принцесса сменила военную форму на вечернее платье

Испанская принцесса сменила военную форму на вечернее платье
Наследница испинского престола принцесса Леонор сняла военную форму и примерила привычный вечерний наряд. Дочь королевы Летиции и принца Филиппа посетила торжественное вручение престижной премии.
Об этом пишет Daily Mail.
Стильная принцесса
Королевская семья Испании встретилась с Мэрил Стрип, чтобы вручить престижную награду принцессы Астурийской в Овьедо.
Легендарная американская актриса получила одну из самых высоких художественных наград в стране, поскольку была отмечена за 46 лет работы в кино.
Фонд принцессы Астурийской чествует деятелей, достигших значительных достижений в науке, гуманитарных науках и общественных делах.
Принцесса Леонор надела платье с цветочным принтом с пуговицами, застегивающимися на талии, и сочетала его с туфлями на каблуках. Позже принцесса произнесла четырехминутную речь на вручении наград.
17-летняя наследница испанского престола должна завершить три года обучения в военной академии Сарагосы.
Военная академия как школа-интернат работает по строгому расписанию в течение недели, но Леонор сможет вернуться домой на выходные, если она не будет занята.
"Я счастлива, потому что знаю, насколько испанцы ценят наши вооруженные силы...это важный момент в моей жизни, и я чувствую себя очень взволнованной и полной решимости продолжать учиться и прилагать все усилия", — прокомментировала ранее свою военную карьеру Леонор.
Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли подробности своей переписки.
Напомним, Кейт Миддлтон ошеломила идеальной фигурой в вязаном костюме.
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