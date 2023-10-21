Історичний екшн "Довбуш" показали на прифронтовій Донеччині

Режисер Олесь Санін. Фото: менеджмент "Культурного десанту".

Режисер Олесь Санін та знімальна група українського кінохіта "Довбуш" в співпраці з "Культурним Десантом" відвідали прифронтову Донеччину. Там протягом трьох днів проводили покази фільму.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент "Культурного десанту".

Читайте також:

На Донеччині показали найкасовіший ігровий фільм року

Окрім головного режисера, представляли стрічку, продюсер Максим Асадчий та виконавець ролі Олекси Довбуша Сергій Стрельніков. У складних умовах підвальних приміщень та дотримання безпекових заходів "Культурному Десанту" та творцям "Довбуша" вдалося за три дні провести п`ять показів як бійцям, що відновлюються після бойових завдань, так і цивільному населенню прифронтових міст.

Знімальна група українського кінохіта "Довбуш" в співпраці з "Культурним Десантом" відвідали прифронтову Донеччину. Фото: менеджмент "Культурного десанту".

"На Донеччину наша команда приїхала тому, що саме тут знаходиться важливий для мене глядач, який не може зараз купити квиток і подивитись мій фільм в кінотеатрі. Тому наша знімальна група синхронно з прокатом в кінотеатрах показує нашу стрічку тим, кого ми дуже любимо, знаємо, і кому вдячні за те, що можемо жити в мирних містах — воїнам ЗСУ", — розказав режисер фільму Олесь Санін після одного з показів для хлопців, які перебувають в госпіталі неподалік передової. Окрім показів для захисників, стрічку було показано і людям, які попри щоденні обстріли залишаються жити у прифронтових містах Донбасу.

Режисер Олесь Санін. Фото: менеджмент "Культурного десанту".

Название

Як зазначають у "Культурному Десанті", після початку повномасштабного вторгнення культурне життя Донеччини дещо зупинилось, і саме такі заходи, окрім першочергової цілі підняття морально-психологічного духу бійців, повертають мистецтво у райони, що найбільш потерпають від бойових дій.

"Побудова культурних мостів між військовими і цивільними, є однією з місій "Культурного Десанту", тож показ стрічки про легенди та історію Карпат на крайніх східних рубежах держави несе в собі, крім культурологічної, і об’єднавчу функцію. Зараз кожен, хто став на захист України, є Довбушем, який бореться за свій край", — прокоментував поїздку очільник "Культурного Десанту" Коля Сєрга.

Нагадаємо, стало відомо, який український фільм боротиметься за "Оскар".

Раніше Бадоєв показав новий тизер фільму про злочини росіян.