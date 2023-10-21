Історичний екшн "Довбуш" показали на прифронтовій Донеччині
Режисер Олесь Санін та знімальна група українського кінохіта "Довбуш" в співпраці з "Культурним Десантом" відвідали прифронтову Донеччину. Там протягом трьох днів проводили покази фільму.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент "Культурного десанту".
На Донеччині показали найкасовіший ігровий фільм року
Окрім головного режисера, представляли стрічку, продюсер Максим Асадчий та виконавець ролі Олекси Довбуша Сергій Стрельніков. У складних умовах підвальних приміщень та дотримання безпекових заходів "Культурному Десанту" та творцям "Довбуша" вдалося за три дні провести п`ять показів як бійцям, що відновлюються після бойових завдань, так і цивільному населенню прифронтових міст.
"На Донеччину наша команда приїхала тому, що саме тут знаходиться важливий для мене глядач, який не може зараз купити квиток і подивитись мій фільм в кінотеатрі. Тому наша знімальна група синхронно з прокатом в кінотеатрах показує нашу стрічку тим, кого ми дуже любимо, знаємо, і кому вдячні за те, що можемо жити в мирних містах — воїнам ЗСУ", — розказав режисер фільму Олесь Санін після одного з показів для хлопців, які перебувають в госпіталі неподалік передової. Окрім показів для захисників, стрічку було показано і людям, які попри щоденні обстріли залишаються жити у прифронтових містах Донбасу.
Як зазначають у "Культурному Десанті", після початку повномасштабного вторгнення культурне життя Донеччини дещо зупинилось, і саме такі заходи, окрім першочергової цілі підняття морально-психологічного духу бійців, повертають мистецтво у райони, що найбільш потерпають від бойових дій.
"Побудова культурних мостів між військовими і цивільними, є однією з місій "Культурного Десанту", тож показ стрічки про легенди та історію Карпат на крайніх східних рубежах держави несе в собі, крім культурологічної, і об’єднавчу функцію. Зараз кожен, хто став на захист України, є Довбушем, який бореться за свій край", — прокоментував поїздку очільник "Культурного Десанту" Коля Сєрга.
Нагадаємо, стало відомо, який український фільм боротиметься за "Оскар".
Раніше Бадоєв показав новий тизер фільму про злочини росіян.
Читайте Новини.LIVE!