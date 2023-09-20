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Зірка "Довбуша" показав, як готувався до видовищного бою в історичному екшні

20 вересня 2023 15:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка "Довбуша" показав, як готувався до видовищного бою в історичному екшні
Актор Сергій Стрельніков. Фото: instagram.com/sergiystrelnikov/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор, який зіграв головну роль у стрічці "Довбуш" Сергій Стрельніков, вразив кадрами з підготовки до зйомок. Всі трюки актор виконував самостійно.

Відео з репетиції зірка виклав у своїх соціальних мережах.

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Зірка історичного екшну "Довбуш" Сергій Стрельніков зіграв українського опришка Олексу Довбуша. Дніми Стрельніков розмістив відео, де показав, як готувався до сцени битви у фіналі картини з Казимиром Пшелуським, якого зіграв польський актор Матеуш Косьцюкевіч.

 

На відео Сергій Стрельніков працює разом з професійними каскадерами, які допомогли йому підготуватися до зйомок.

Робота над стрічкою тривала 10 років. Планувалося, що у прокат фільм вийде у травні 2022-го, але через повномасштабне вторгнення прем'єру перенесли.

Головний герой стрічки Олекса Довбуш — опришок, герой українських легенд, відомий своїм завзяттям та боротьбою за справедливість. Довбуш вважається найбільш уславленим героєм Прикарпаття та Гуцульщини XVIII століття.

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