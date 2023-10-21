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Исторический экшн "Довбуш" показали на прифронтовом Донбассе

21 октября 2023 10:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Исторический экшн "Довбуш" показали на прифронтовой Донбассе
Режиссер Олесь Санин. Фото: менеджмент "Культурного десанта".
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Режиссер Олесь Санин и съемочная группа украинского кинохита "Довбуш" в сотрудничестве с "Культурным Десантом" посетили прифронтовой Донбасс. Там в течение трех дней проводились показы фильма.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент "Культурного десанта".

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Кроме главного режиссера, представляли фильм, продюсер Максим Асадчий и исполнитель роли Олексы Довбуша Сергей Стрельников. В сложных условиях подвальных помещений и соблюдения мер безопасности "Культурному Десанту" и создателям "Довбуша" удалось за три дня провести пять показов как бойцам, которые восстанавливаются после боевых задач, так и гражданскому населению прифронтовых городов.

 

Съемочная группа украинского кинохита "Довбуш" в сотрудничестве с "Культурным Десантом" посетили прифронтовой Донбасс. Фото: менеджмент "Культурного десанта".
Съемочная группа украинского кинохита "Довбуш" в сотрудничестве с "Культурным Десантом" посетили прифронтовой Донбасс. Фото: менеджмент "Культурного десанта".

"В Донецкую область наша команда приехала потому, что именно здесь находится важный для меня зритель, который не может сейчас купить билет и посмотреть мой фильм в кинотеатре. Поэтому наша съемочная группа синхронно с прокатом в кинотеатрах показывает нашу ленту тем, кого мы очень любим, знаем, и кому благодарны за то, что можем жить в мирных городах — воинам ВСУ", — рассказал режиссер фильма Олесь Санин после одного из показов для ребят, которые находятся в госпитале недалеко от передовой. Кроме показов для защитников, лента была показана и людям, которые, несмотря на ежедневные обстрелы, остаются жить в прифронтовых городах Донбасса.

 

Режиссер Олесь Санин. Фото: менеджмент "Культурного десанта".
Режиссер Олесь Санин. Фото: менеджмент "Культурного десанта".

 

Съемочная группа украинского кинохита "Довбуш" в сотрудничестве с "Культурным Десантом" посетили прифронтовой Донбасс. Фото: менеджмент "Культурного десанта".
Съемочная группа украинского кинохита "Довбуш" в сотрудничестве с "Культурным Десантом" посетили прифронтовой Донбасс. Фото: менеджмент "Культурного десанта".

Как отмечают в "Культурном Десанте", после начала полномасштабного вторжения культурная жизнь Донбасса несколько остановилась, и именно такие мероприятия, кроме первоочередной цели поднятия морально-психологического духа бойцов, возвращают искусство в районы, наиболее страдающие от боевых действий.

 

"Построение культурных мостов между военными и гражданскими является одной из миссий "Культурного Десанта", поэтому показ ленты о легендах и истории Карпат на крайних восточных рубежах государства несет в себе, кроме культурологической, и объединяющую функцию. Сейчас каждый, кто стал на защиту Украины является Довбушем, который борется за свой край", — прокомментировал поездку глава "Культурного Десанта" Коля Серга.

Напомним, стало известно, какой украинский фильм будет бороться за "Оскар".

Ранее Бадоев показал новый тизер фильма о преступлениях россиян.

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