История любви Маши Ефросининой

Шоумен и общественный деятель Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым

В четверг, 23 марта, мужу шоувумен и общественной деятельницы Маши Ефросининой, бизнесмену, а ныне защитнику Украины Тимуру Хромаеву исполнилось 48 лет. Полномасштабная война разлучила их, и по словам Маши теперь она знает, как это панически бояться и гордиться одновременно.

Новини.LIVE расскажет историю любви звездной пары, которая только в официальном браке уже более 19 лет.

Знакомство

В начале нулевых уже известная 22-летняя телеведущая Ефросинина поехала в Ялту, чтобы расвеяться с подругами. Маша переживала расставание с молодым человеком, поэтому ей нужно было сменить атмосферу. Телезвезду узнавали на улицах, тогда она уже несколько лет вела популярное утреннее шоу "Подъем" с Юрием Горбуновым.

"Наша судьбоносная встреча состоялась очень смешно. Мы оказались в одно и то же время у одного киоска. Я покупала яблочный сок, а он — воду. Так и столкнулись. Тимур спросил: "Я вас где-то видел?". Я, звезда, кинематографически проткнула соломинкой коробку с яблочным соком, взяла трубочку в зубы, начала втягивать сок и при этом сказала: "Очень смешно", — рассказала в одном из интервью Маша.

По словам Ефросининой, на тот момент она разочаровалась в мужчинах и совсем не собиралась в ближайшее время строить новые отношения, поэтому так звонко отреагировала на его внимание. Впрочем, роман стал стремительно развиваться. Но потом Тимур исчез.

Начало отношений

Маша не понимала, почему он скрылся. Ефросинина призналась, что такие случаи с мужчинами у нее уже были, и она всегда думала, что проблема в ней. Впрочем, телеведущая взяла инициативу в свои руки.

На ее день рождения, 25 мая, у Ефросининой была запланирована престижная премия. Она не хотела идти одна, поэтому сама написала Тимуру. Мужчина согласился ее сопровождать. Но о дне рождения он узнал только тогда, когда Маше вручали награду на сцене. Позже Тимур объяснил любимой, почему он не писал ей и исчез на целых три недели.

"Он сказал, что он думал. Это очень интимный момент. Он всегда представлял девушку, в которую влюбится, представлял по другому. Он всегда искал тихую домохозяйку, которая будет выстраивать семейную ячейку. Сказал, что влюбился настолько сильно, что взял себе время, думал, что справится с этими чувствами, думал, что отпустит", — призналась Маша.

Но когда он увидел Машу на сцене, и как ее приветствовали сотни гостей премии, Тимур понял, что это та самая единственная женщина в его жизни.

"Однако мне все время казалось, что ничего не получится. Мы с Тимуром были не то что полярны, мы перпендикулярны. Во всем. Что касается жизни, темперамента. Он точно не планировал видеть рядом с собой женщину, связанную с телевидением и с такой жаждой охватить все и сразу, а еще желательно как можно больше и быстрее. Очень интересно наблюдать, как способны меняться люди", — поделилась Маша.

Свадьба и рождение дочери

Через месяц после предложения Тимура Маша узнала о беременности. Подготовка к свадьбе сочеталась с токсикозом и переживаниями, поэтому звездная пара избрала Крит для медового месяца.

Маша и Тимур поженились в августе 2003 года. Ефросинина свой брак с Хромаевым называет историей великой дружбы.

"У меня была самая сказочная свадьба: с лезгинкой и украинскими песнями. С градом и солнцем, с голубями, с платьем, которое нужно было расстегивать 40 минут, чтобы сходить по нужде", — вспомнила Маша.

16 февраля 2004 года у звездной пары родилась дочь Нана.

Расставание

В 2013 году пара решила жить отдельно. Ефросинина призналась, что ей стало скучно. Телеведущей хотелось праздника, эмоций, а Тимур, по ее словам, закрыт и не очень романтичен.

"Честно говоря, просто решили, что впереди целая жизнь, что отношения наши исчерпали себя. Что у нас восьмилетняя дочь... И надо быть честными друг с другом, каждому заниматься своей жизнью. Мы жили отдельно. год. Но сошлись", — призналась телеведущая.

Маша отметила, что в этот период у нее не было других романов. После воссоединения Ефросинина забеременела и в августе 2014 родила сына Александра.

Что сейчас

Ефросинина во время полномасштабной войны живет на две страны — Польшу и Украину. В Киев телеведущая приезжает раз в месяц. Восьмилетний сын пары Саша вместе с мамой и бабушкой Людмилой живет в Польше.

Летом прошлого года Тимур Хромаев вступил в добровольческий отряд, прикрепленный к ВСУ. По словам Ефросининой, бизнес мужа находится на оккупированных россиянами территориях. И звездные супруги не знают, что с ним. Так как некоторые города полностью разрушены. Какой именно бизнес у Тимура — шоувумен не уточнила.

Из-за российской полномасштабной агрессии звездные супруги видятся редко. Однако они всегда на связи. В этом году Маша и Тимур отметят 20 лет брака. Оба мечтают встретить юбилей в мирной Украине, победившей врага.

Напомним, ранее мы писали, что Маша Ефросинина зарегистрировалась в приложении для знакомств Tinder. Также мы рассказывали о том, как Ефросинина реагирует на "хлопки" в Крыму.