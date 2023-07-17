Историю не все воспринимают: Дорофеева ответила хейтерам о своем браке с Кацуриным

Певица Надя Дорофеева с ресторатором Мишей Кацуринм. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

На днях певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин официально стали мужем и женой. Не все смогли разделить радость с влюбленными, а некоторые даже захейтили пару.

Как воспринимает критику своего брака Дорофеева поделилась в Instagram.

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Не хочу жить ради лайков

По словам Дорофеевой, любовь — это все что для нее важно. Мнение других ее не волнует.

Певица Надя Дорофеева с ресторатором Мишей Кацуринм. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

"Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что нашу историю не все воспринимают, потому что она не для всех понятна. Но я не хочу жить для других и жить ради хейта, — прокомментировала Надя и добавила, — самое ценное, что есть в этой жизни — это любовь. И поверьте, когда она есть — какой-то хейт этому не помешает. Интересный факт: перестаешь жить, чтобы тебя хвалили, а о тебе пишут еще больше и ставят еще больше лайк. Парадокс", — отметила артистка.

Ранее экс-муж Дорфеевой, певец Владимир Дантес, признался, что они с бывшей супругой еще до официального развода начали отдаляться. Артисты чувствовали, будто ведут отдельную жизнь.

"Где-то слышал, что 10 лет ты строишь идеальную семью, сначала для себя, потом где-то через 3 года для Инстаграм. Да, вокруг все говорят, что вы самая красивая пара. Ты думаешь, действительно! Начинаешь под это подстраиваться. Вы проект по названию "семья" или действительно семья? Это странно. Мы в этом вдвоем находились, но я всегда думаю о ком-то,— говорит артист и добавляет, что не мог сразу сообщить о разводе. — Сделал бы я так, все ее фанаты снесли бы меня".

Певец Владимир Дантес дал первое интервью после свадьбы своей экс-жены Нади Дорофеевой.

Публикация о свадьбах Нади и Миши для многих коллег Дорофеевой и Кацурина стала неожиданностью.