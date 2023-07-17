Натуральна краса: Дорофєєва вразила фото без макіяжу

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка Надя Дорофєєва не боїться експериментувати зі сценічними образами. У реальному житті красуня теж відрізняється яскравим іміджом.

Цього разу Даша поділилася фото у Instagram без фільтрів та макіяжу.

Читайте також:

Красуня така, як є

Надя Дорофєєва надихнула підписників своїм відвертим фото без ретуші. Зірка закликала фоловерів любити себе.

"Хочу, щоб ми, дівчата, любили і приймали себе такими, якими ми є. З усіма нашими порами, розтяжками та неідеальним волоссям. Дівчата, ви прекрасні", — написала співачка.

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Співачка Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Вже за кілька годин зірка опублікувала фото під час макіяжу та з візажистом.

Нещодавно Надя Дорофєєва здивувала новиною, що вийшла заміж за ресторатора та музиканта Мішу Кацуріна. Весілля було камерним, а сукню наречена побачила під час модного показу.

Надя обрала силуетну сукню в богемному стилі екологічного українського бренду TG Botanical, делікатну вуаль ручної роботи The Coat by Katya Silchenko і ботильйони-табі Maison Margiela.

Наречений одягнув піджак Maison Margiela, штани вільного крою, білу сорочку, кеди і кепку, яку подарувала йому Надя.

Нагадаємо, співак Володимир Дантес дав перше інтерв'ю після весілля своєї ексдружини Наді Дорофєєвої.

Публікація про весілля Наді та Міші для багатьох колег Дорофєєвої та Кацуріна стала несподіванкою.