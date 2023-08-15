Илона Гвоздева объяснила, почему ее муж не на фронте – повестки нет

Украинская танцовщица Илона Гвоздева во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская танцовщица и педагог Илона Гвоздева призналась, что довольно часто получает критику и много вопросов касательно своего мужа. В этот раз телезвезда рассказала, почему ее любимый сейчас не находится на фронте, защищая Украину.

Об этом Илона Гвоздева рассказала в интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Илона Гвоздева о своем муже

Украинская танцовщица призналась, какие вопросы ей постоянно задают люди касательно ее мужа. Люди интересуются, почему ее любимый сейчас не на фронте, как другие мужчины. Впрочем, Илона отмечает, что когда придет повестка, ее муж уйдет на фронт на таких же условиях, как другие.

"Мне постоянно пишут: "А что это ваш муж шашлыки жарит и строит, а кто-то в окопе стоит?". Ну нет повестки — когда она придет, то пойдет, как и все остальные, на одинаковых условиях", — объясняет известная украинская танцовщица и бывшая участница шоу "Танцы со звездами".

Танцовщица Илона Гвоздева со своей семьей. Фото: instagram.com/p/Ctos1jftO42/?img_index=2

Илона Гвоздева добавила, что ее любимый не делает никаких справок об инвалидности и белый билет, хотя у него есть проблемы со здоровьем.

"У него проблемы со здоровьем — алопеция, когда организм воспринимает волосы как чужеродный предмет. Никто не знает, откуда болезнь берется, говорят, что это психосоматика и психическое расстройство. Оно возникает на фоне стресса. Если придет повестка — он уйдет. Но рвать на груди одежду и хватать в руки оружие, я думаю, что это не самое мудрое решение. Идти мясом — нет", — отметила Илона Гвоздева.

Звезды, которые сейчас на фронте

Известно, что сейчас свою страну стал защищать известный украинский певец Виталий Козловский. Не так давно он получил повестку и отправился на боевое обучение. После окончания учебы украинский певец принял присягу и пошел на фронт.

Украинский певец Виталий Козловский на фронте. Фото: instagram.com/p/Cvuipz7NMfD/?hl=ru

С того момента на его странице появляется много разных фото и видео, где он демонстрирует свою жизнь на передовой.

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