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Ілона Гвоздьова не на жарт розлютила українців: де прокололася

21 липня 2023 12:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ілона Гвоздьова показала фото з відпочинку в Турції – українці не стрималися
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова під час прочитання коментарів хейтерів. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська танцівниця та педагогиня-хореографиня Ілона Гвоздьова поділилася новими фотографіями з відпочинку в Турції. Відома танцівниця показала себе в купальнику на березі моря та отримала велику кількість хейту від своїх підписників.

Відповідними фотографіями Ілона Гвоздьова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно українська танцівниця поїхала на відпочинок до Турції разом зі своїми дітьми. Вона ділиться різними кадрами зі своїми підписниками, де показує себе в купальнику. Цього разу Ілона також показала фотографії, де вона в купальнику лежить на березі моря.

"На світі можна жить без еталонів, по-різному дивитися на світ: широкими очима, з-під долоні, крізь пальці, у кватирку, з-за воріт. Від того світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць: в широких відіб’ється вся епоха, у звужених — збіговисько дрібниць. Ліна Костенко", — написала під фотографіями Ілона Гвоздьова.

Численні підписники української танцівниці не змогли промовчати та почали коментувати нові фотографії. Люди стали критикувати Ілону Гвоздьову за зовнішній вигляд та за те, що вона публікує фото та відео зі свого відпочинку в той час, як в Україні війна.

  • Сором. Ви живіть своє життя, але не забувайте, що війна йде і люди гинуть. Не час для такого контенту, тим паче так багато. Сором не розуміти цього
  • Відпочивайте, але не треба кожного дня виставляти свої фото. В Україні війна, якщо ви забули
  • Все чудово. Ви дуже класна, люблю за вами спостерігати. Але чи то купальник невдалий, чи можливо ракурси здається, як наче ви зовсім без грудей. Це звісно ваша справа, але якось негарно. Прошу вибачення, якщо раптом цим коментарем ображу
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової
Коментарі зі сторінки Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Ілона Гвоздьова пояснила, які хвороби можна підхопити у Турції. 

Раніше ми розповідали про те, що відома танцівниця Ілона Гвоздьова повідомила про проблеми зі здоров’ям своєї доньки. 

Також ми повідомляли про те, що хореографиня Ілона Гвоздьова показала, як вона тримає себе у формі.

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