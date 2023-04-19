Юлия Санина показала огромные писанки в Ливерпуле, где пройдет "Евровидение-2023"

Фронтвумен группы THE HARDKISS, певица Юлия Санина. Фото: Instagram/the_hardkiss

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина стала одной из четырех ведущих гранд-финала конкурса "Евровидение-2023", который пройдет в английском Ливерпуле 13 мая. Также звездная украинка выступит в одном из полуфиналов.

В своих Instastories Санина показала английский город и украинские писанки в нем.

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В рамках культурной интеграции и проходящего с 1 по 14 мая ЕвроФестиваля мэрия Ливерпуля продемонстрирует объединяющую силу музыки и искусства. Так, например, проект Soloveiko Songbirds покажет 12 светящихся масштабных соловьев. Они будут расположены по всему городу.

Тем временем фронтвумен группы THE HARDKISS показала другую культурную инсталляцию. Гигантские писанки разработаны детьми со всего региона Ливерпуля и украинской общиной. Дизайны отражают украинскую культуру и традиции, культуру и традиции других стран участников "Евровидения" и более широких общин региона города Ливерпуль.

Юлия Санина в английском Ливерпуле показала украинские писанки. Фото: Instagram/the_hardkiss

Экспозиция в Liverpool ONE включает в себя семь писанок по одному для каждого региона города, а также дополнительное яйцо, которое представляет Украину.

Писанка в английском Ливерпуле, посвященная "Евровидению-2023". Фото: Twitter/TheGuideLpool

Писанка в английском Ливерпуле, посвященная "Евровидению-2023". Фото: Twitter/TheGuideLpool

Писанка в английском Ливерпуле, посвященная "Евровидению-2023". Фото: Twitter/TheGuideLpool

Одни из создателей писанки в английском Ливерпуле, посвященной "Евровидению-2023". Фото: Twitter/TheGuideLpool

Напомним, ранее мы писали, кто из украинских суперзвезд выступит в финале "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, будет ли семья участника от Украины на "Евровидении-2023" в Нигерии смотреть финал шоу.