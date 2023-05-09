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Юлия Санина устроила посиделки с ведущими "Евровидения-2023": о чем говорили

9 мая 2023 13:33
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Юлия Санина устроила посиделки с ведущими "Евровидения-2023": о чем говорили
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, актриса Ханна Уэддингем и телеведущая Алиша Диксон. Фото: Instagram/the_hardkiss
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 9 мая, в английском Ливерпуле пройдет прямой эфир первого полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2023". Ведущими шоу стали фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, звезда сериала "Тед Лассо", британская актриса Ханна Уэддингем и ее землячка, телеведущая и певица Алиша Диксон. Накануне прямого эфира они устроили посиделки втроем.

Соответствующее видео на английском языке в своем Instagram опубликовала Санина.

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За чаепитием Юлия рассказала своим звездным коллегам, что она впервые в Ливерпуле. Она увидела немало украинских флагов, слоганов. Певица отметила, что для нее это честь быть в Великобритании и вести шоу.

Ханна Уэддингем спросила у украинки, что главное в live-перформансах (живых выступлениях). Звезда сериала "Тед Лассо" уверена, что кто как ни Санина знает ответ.

"Самое главное — это эмоции и ощущения. Аудитория должна испытывать что-то после этого", ответила Юлия.

Ведущие отметили, что впервые в полуфиналах профессиональное жюри из разных стран не будет голосовать. В финал пройдут участники, за которых проголосовали зрители. Украина сможет голосовать во втором полуфинале и финале, которые пройдут 11 и 13 мая соответственно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Напомним, ранее мы писали, что накануне "Евровидения-2023" группа The HARDKISS представила новую песню Festival и клип на нее. Также мы рассказывали, что Юлия Санина поделилась впечатлениями от разговора с королем Чарльзом III на открытии сцены "Евровидения-2023".

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