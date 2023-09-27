Юлія Саніна показала рідкісні фото з батьками — тато схожий на голівудську зірку

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка, солістка рок-гурту The Hardkiss і тренерка шоу "Голос країни" Юлія Саніна замилувала рідкісними фотографіями. Відома виконавиця показала чуттєву фотосесію зі своїми батьками і розповіла про важливість сімейних фото.

Рідкісні сімейні світлини Юлія Саніна розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Сімейні фото співачки

На офіційній сторінці української рок-виконавиці з’явилися сімейні фотографії, які є дуже рідкісними в соціальних мережах. На першому знімку Юлія Саніна сидить на траві разом зі своїми батьками, а на другому можна побачити ніжне фото її матері та батька удвох.

Українська співачка Юлія Саніна зі своїми батьками. Фото: Instagram Юлії Саніної

Батьки солістки рок-гурту The Hardkiss Юлії Саніної. Фото: Instagram Юлії Саніної

До того ж, співачка закликає всіх українців частіше фотографувати своїх близьких, щоб зупинити час, який так швидко минає. За словами рок-діви українського шоу-бізнеса після початку війни люди стали частіше робити фотографії.

"Фотографуйте більше своїх найрідніших. Це єдина можливість зупинити час. Наша пам’ять — достатньо крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі сподівання. Під час цієї фотосесії @vladlen_lysenko розказав, що після повномасштабного вторгнення люди стали фотографуватися частіше, стали більше робити світлих романтичних і сімейних знімків. Такі теплі моменти, що стають нам опорою, хочеться запамʼятати на все життя", — підписала сімейні фото Юлія Саніна.

Публікація зі сторінки Юлії Саніної. Фото: скриншот з Instagram

Реакція фанатів

Побачивши сімейні світлині, які з’явилися на сторінці Юлії Саніної в Instagram, її фоловери не стали мовчати. У коментарях люди почали писати компліменти на адресу зовнішності батьків, зокрема, на адресу тата, який, за їхніми словами, схожий на голлівудського актора.

Ваш тато — голлівудський актор?

Такі гарні ви!!! А фото батьків просто неймовірне, наче з фільму

У вас дуже гарні батьки! І ви унаслідували від них все найкраще! Гарна сім'я!

Ох, які у Вас красиві батьки))) Тепер ясно, у кого Ви така неймовірно красива!!

Як приємно дивитися на такі сімʼї! В яких любов читається в погляді один на одного! Дуже красиві батьки і дууууже красива і талановита в них донечка! Здоров’я вам всім і Божого захисту

Коментар зі сторінки Юлії Саніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Юлії Саніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Юлії Саніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Юлії Саніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Юлії Саніної. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про батьків співачки

Юлія Саніна з’явилася на світ, коли її батькові був 21 рік, а матері — всього 20 років. Батько Олександр та мати Тетяна за фахом є музикантами, тому й доньку свою всіляко намагалися просунути у шоу-бізнес.

Батьки Юлії Саніної на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Батько співачки вміє грати на барабанах і гітарі, та брав участь у виступах своєї доньки, коли тільки з’явився її рок-гурт The Hardkiss. Одного разу він навіть виступив з донькою у шоу "Танці з зірками".

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