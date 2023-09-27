Юлія Саніна показала рідкісні фото з батьками — тато схожий на голівудську зірку

Юлія Саніна зачарувала українців сімейними світлинами: рідкісні знімки
Українська співачка, солістка рок-гурту The Hardkiss і тренерка шоу "Голос країни" Юлія Саніна замилувала рідкісними фотографіями. Відома виконавиця показала чуттєву фотосесію зі своїми батьками і розповіла про важливість сімейних фото.
Рідкісні сімейні світлини Юлія Саніна розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Сімейні фото співачки
На офіційній сторінці української рок-виконавиці з’явилися сімейні фотографії, які є дуже рідкісними в соціальних мережах. На першому знімку Юлія Саніна сидить на траві разом зі своїми батьками, а на другому можна побачити ніжне фото її матері та батька удвох.
До того ж, співачка закликає всіх українців частіше фотографувати своїх близьких, щоб зупинити час, який так швидко минає. За словами рок-діви українського шоу-бізнеса після початку війни люди стали частіше робити фотографії.
"Фотографуйте більше своїх найрідніших. Це єдина можливість зупинити час. Наша пам’ять — достатньо крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі сподівання. Під час цієї фотосесії @vladlen_lysenko розказав, що після повномасштабного вторгнення люди стали фотографуватися частіше, стали більше робити світлих романтичних і сімейних знімків. Такі теплі моменти, що стають нам опорою, хочеться запамʼятати на все життя", — підписала сімейні фото Юлія Саніна.
Реакція фанатів
Побачивши сімейні світлині, які з’явилися на сторінці Юлії Саніної в Instagram, її фоловери не стали мовчати. У коментарях люди почали писати компліменти на адресу зовнішності батьків, зокрема, на адресу тата, який, за їхніми словами, схожий на голлівудського актора.
- Ваш тато — голлівудський актор?
- Такі гарні ви!!! А фото батьків просто неймовірне, наче з фільму
- У вас дуже гарні батьки! І ви унаслідували від них все найкраще! Гарна сім'я!
- Ох, які у Вас красиві батьки))) Тепер ясно, у кого Ви така неймовірно красива!!
- Як приємно дивитися на такі сімʼї! В яких любов читається в погляді один на одного! Дуже красиві батьки і дууууже красива і талановита в них донечка! Здоров’я вам всім і Божого захисту
Що відомо про батьків співачки
Юлія Саніна з’явилася на світ, коли її батькові був 21 рік, а матері — всього 20 років. Батько Олександр та мати Тетяна за фахом є музикантами, тому й доньку свою всіляко намагалися просунути у шоу-бізнес.
Батько співачки вміє грати на барабанах і гітарі, та брав участь у виступах своєї доньки, коли тільки з’явився її рок-гурт The Hardkiss. Одного разу він навіть виступив з донькою у шоу "Танці з зірками".
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