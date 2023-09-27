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Юлия Санина очаровала украинцев семейными фотографиями: редкие снимки

27 сентября 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Юлия Санина показала редкие фото с родителями — папа похож на голливудскую звезду
Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинская певица, солистка рок-группы The Hardkiss и тренер шоу "Голос країни" Юлия Санина восхитила редкими фотографиями. Известная исполнительница показала чувственную фотосессию со своими родителями и рассказала о важности семейных фото.

Редкие семейные фотографии Юлия Санина разместила на своей странице в Instagram.

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Семейные фото певицы

На официальной странице украинской рок-исполнительницы появились семейные фотографии, которые очень редкие в социальных сетях. На первом снимке Юлия Санина сидит на траве вместе со своими родителями, а на втором можно увидеть нежную фотографию ее матери и отца вдвоем.

Юлия Санина со своими родителями
Украинская певица Юлия Санина со своими родителями. Фото: Instagram Юлии Саниной
Родители Юлии Саниной
Родители солистки рок-группы The Hardkiss Юлии Саниной. Фото: Instagram Юлии Саниной

К тому же, певица призывает всех украинцев чаще фотографировать своих близких, чтобы остановить время, которое так быстро проходит. По словам рок-дивы украинского шоу-бизнеса, после начала войны люди стали чаще делать фотографии.

"Фотографируйте больше своих самых родных. Это единственная возможность остановить время. Наша память — достаточно хрупкий инструмент, чтобы возлагать на нее все надежды. Во время этой фотосессии @vladlen_lysenko рассказал, что после полномасштабного вторжения люди стали фотографироваться чаще, стали делать больше светлых романтических и семейных снимков. Такие теплые моменты, которые становятся нам опорой, хочется запомнить на всю жизнь", — подписала семейные фото Юлия Санина.

Публикация со страницы Юлии Саниной
Публикация со страницы Юлии Саниной. Фото: скриншот из Instagram

Реакция фанатов

Увидев семейные фотографии, появившиеся на странице Юлии Саниной в Instagram, ее фоловеры не стали молчать. В комментариях люди начали писать комплименты в адрес внешности родителей, в частности, в адрес папы, который, по их словам, похож на голливудского актера.

  • Ваш папа — голливудский актер?
  • Такие красивые вы!!! А фото родителей просто невероятное, словно из фильма
  • У вас очень красивые родители! И вы унаследовали от них все лучшее! Хорошо семья!
  • Ох, какие у Вас красивые родители))) Теперь ясно, в кого Вы такая невероятно красивая!!
  • Как приятно смотреть на такие семьи! В которых любовь читается во взоре друг на друга! Очень красивые родители и очень красивая и талантливая у них дочь! Здоровье вам всем и Божьей защиты
Комментарий со страницы Юлии Саниной
Комментарий со страницы Юлии Саниной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Юлии Саниной
Комментарий со страницы Юлии Саниной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Юлии Саниной
Комментарий со страницы Юлии Саниной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Юлии Саниной
Комментарий со страницы Юлии Саниной. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Юлии Саниной
Комментарий со страницы Юлии Саниной. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о родителях певицы

Юлия Санина появилась на свет, когда ее отцу был 21 год, а матери — всего 20 лет. Отец Александр и мать Татьяна по специальности являются музыкантами, поэтому и свою дочь всячески пытались продвинуть в шоу-бизнес.

Родители Юлии Саниной
Родители Юлии Саниной на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Отец певицы умеет играть на барабанах и гитаре, и участвовал в выступлениях своей дочери, когда только появилась ее рок-группа The Hardkiss. Однажды он даже выступил с дочерью в шоу "Танцы со звездами".

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Юлия Санина рассказала, как улучшить свой уровень английского.

Ранее мы рассказывали о том, что солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила о потере близкого человека.

Также мы сообщали, что популярная рок-артистка Юлия Санина показала себя в купальнике.

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