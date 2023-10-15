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Юлия Санина оставила рецензию на сериал платформы Netflix о Дэвиде Бекхэме

15 октября 2023 11:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Юлия Санина оставила рецензию на сериал платформы Netflix о Дэвиде Бекхэме
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Фото: 1+1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Ранее на стриминговой платформе Netflix вышел документальный мини-сериал "Бекхэм" о жизни известного британского футболиста, бизнесмена Дэвида Бекхэма. Одним из первых шоу прокомментировала звездная тренер "Голосу країни-13", певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Это сделала и ее коллега по талант-шоу, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Соответствующая сториз появилась в Instagram певицы.

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Санина о документальном сериале

По словам Юлии, она осталась под впечатлением. Санина акцентировала внимание подписчиков на втором эпизоде. В нем показали и обсудили один из самых сложных моментов Дэвида. На спортсмене очень сильно сказалась история, когда он получил красную карточку на Чемпионате мира по футболу 1998 года. После этого инцидента Дэвид не мог есть и спать.

"На видео выше момент, оставивший след на всю жизнь футболиста. Ошибка, эмоциональный порыв, стечение обстоятельств. Яркий пример того, как национальный герой в секунду превращается в самого ненавистного человека нации. Его называли предателем, позором, грозились убить его семью. Кто еще вчера божествовал его. Чем выше взлетаешь тем больнее падать. Какая жестокая правда жизни", — написала Санина.

Дэвид Бекхэм Нетфликс
Постер документального сериала о Дэвиде Бекхэме. Фото: Netflix

Напомним, ранее мы писали, как клан Бекхэмов в полном составе сверкал на красной дорожке премьеры нового сериала. Также мы рассказывали, что Дэвид Бекхэм пристыдил жену во время интервью.

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