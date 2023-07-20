Юрий Горбунов прокомментировал скандальные 33 миллиона на съемки своего сериала

Актер и ведущий Юрий Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Шоумен Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец". На создание проекта студия ведущего и продюсера Юрия Горбунова получила из госбюджета 33 миллиона гривен.

Видео с объяснением ситуации ведущий выложил в своем Instagram.

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Юмор сейчас нужен

Юрий Горбунов рассказал, что победу в тендере одержал честно наравне с другими 120 участниками. Ведущий уверен, что в Украине нужно снимать качественные комедии.

По словам ведущего, 33 миллиона на съемки для такого проекта — не большая сумма, но он обещает украинцам качественный продукт.

"Мы постараемся за эти деньги сделать такой продукт, который отражает нашу реальность, который будет вдохновлять. Почему для нас важно снимать комедии? С начала войны мы дали сотни концертов для вооруженных сил Украины. Я знаю, как военные реагируют на то, что они хотят позитива, они хотят юмора, как они реагируют на анекдоты, на веселые истории, поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен", — говорит артист.

Горбунов сказал, что Россия выделяет миллиарды долларов на культурную войну, снимают сотни сериалов, фильмов, мультфильмов, где они пропагандируют свой русский мир.

"Знаете, какой фильм входит в топ 20 среди запросов украинцев в YouTube? "Интерны" с Иваном Охлобыстиным. Возможно потому, что у украинцев нет альтернативы, нет тех комедийных сериалов, которые бы они хотели смотреть. Так мы такой сериал будем создавать для того, чтобы мы достойно конкурировали с россиянами на культурном и информационном фронте. И чтобы украинцы гуглили наши украинские сериалы, а не русню", — говорит шоумен.

Скандал

Ранее стало известно, что украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов планирует снять новый сериал более чем за 33 млн бюджетных гривен. 18 июля 2023 г. был заключен контракт между фирмой шоумена "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

До конца 2023 г. команда Горбунова должна создать сериал "СМТ Ингулец" (рабочее название, она может измениться). Услуга содержит написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк обратился к Юрию Горбунову, чтобы тот отказался от средств, предоставленных на создание нового сериала.

Кондратюк подчеркнул, что на фронте сейчас не хватает вооружения, а люди стали меньше донатить, поэтому деньги нужно направлять туда.

Проект "СМТ Ингулец" состоит из 24 серий и будет снят в жанре драмеди.

О чем проект

По сюжету, два талантливых айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и, по дороге во Львов, оказываются в Кировоградской области в ПГТ Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке Батя. Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме.

Напомним, самый успешный фильм по показателям кассовых сборов в нашей стране, анимационная лента "Мавка. Лісова пісня", получила свою первую кинонаграду. Украинский хит отметили в Италии.

Раньше мы писали, что "Мавка. Лісова пісня" станет анимационным сериалом.