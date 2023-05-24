Юрій Горбунов розповів, як російська мова в столиці шокувала його

Телеведучий Юрій Горбунов. Фото: google.com

Все більше українців в різних куточках країни, та й за кордоном, переходять в побуті на державну мову. Телеведучий Юрій Горбунов, який з народження спілкується українською, розповів про культурний шок, коли він вперше приїхав до столиці.

Про це телезірка розповів в інтерв’ю телеканалу "1+1", на якому працює вже багато років.

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Про мову

Горбунов народився у Львівській області, проте виріс в Івано-Франківській. Російською мовою майбутня зірка не спілкувався ані в родині, ані з друзями.

"Все моє оточення, і у дворі, і в школі, було українськомовне. До того ж навчався в українській школі, а мама взагалі працювала вихователькою і методисткою у дитячому садочку, тож завжди розмовляла з нами чистою мовою. Саме тому під час спілкування ми ніколи не використовували різні домішки — ні гуцульських слів, ні русизмів. Єдине, коли вступив до театрального, там почали виправляти неправильні наголоси, якими ми користувались. Наприклад, ми кажемо лЮблю замість люблЮ, чи бУло замість булО. Це дуже складно виправити, бо ми звикли так говорити з дитинства і відразу перемкнутися непросто", — розповів Горбунов.

Культурний шок

За словами телезірки, його позиція стосовно української мови була однозначною задовго до повномасштабної війни і до всіх революцій. Горбунов добре запам’ятав один момент зі свого життя.

"Для мене було шоком, коли 1986 року я приїхав вступати в театральний і в центральному гастрономі, попросивши українською продати мені батон, у відповідь почув: "Я тебя не понимаю. Можешь разговаривать по-человечески?". Не розумів, як в столиці України можуть таке казати. Потім теж зіткнувся з тим, що багато людей довкола розмовляли російською. На щастя, ще тоді в радянському театральному інституті українофільська позиція була яскраво виражена. У нас викладачі робили зауваження студентам, які у житті розмовляли російською мовою", — підсумував Горбунов.

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