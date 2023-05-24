Юрий Горбунов рассказал, как русский язык в столице шокировал его

Телеведущий Юрий Горбунов. Фото: google.com

Все больше украинцев в разных уголках страны, и за рубежом, переходят в быту на государственный язык. Телеведущий Юрий Горбунов, который с рождения общается на украинском, рассказал о культурном шоке, когда он впервые приехал в столицу.

Об этом телезвезда рассказал в интервью телеканалу "1+1", на котором работает уже много лет.

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О языке

Горбунов родился во Львовской области, но вырос в Ивано-Франковской. На русском языке будущая звезда не общался ни в семье, ни с друзьями.

"Все мое окружение, и во дворе, и в школе, было украиноязычным. К тому же учился в украинской школе, а мама вообще работала воспитательницей и методисткой в детском саду, поэтому всегда разговаривала с нами на чистом языке. Именно поэтому во время общения мы никогда не использовали разные примеси — ни гуцульских слов, ни русизмов. Единственное, когда вступил в театральный, там начали исправлять неправильные ударения, которыми мы пользовались. Например, мы говорим лЮблю вместо люблЮ, или былО вместо было. Это очень сложно исправить, потому что мы привыкли так говорить с детства и сразу переключиться непросто", — рассказал Горбунов.

Культурный шок

По словам телезвезды, его позиция по отношению к украинскому языку была однозначной задолго до полномасштабной войны и до всех революций. Горбунов хорошо запомнил один момент из своей жизни.

"Для меня было шоком, когда в 1986 году я приехал поступать в театральный и в центральном гастрономе, попросив по-украински продать мне батон, в ответ услышал: "Я тебя не понимаю. Можешь разговаривать по-человечески?". Не понимал, как в столице Украины могут такое говорить. Потом тоже столкнулся с тем, что многие вокруг говорили по-русски. К счастью, еще тогда в советском театральном институте украинофильская позиция была ярко выражена. У нас преподаватели делали замечания студентам, которые в жизни говорили на русском языке", — подытожил Горбунов.

Напомним, ранее мы писали, что жена Юрия Горбунова, телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о чертах характера ее трех сыновей. Также мы писали, вернется ли хореограф Влад Яма в Украину после победы по мнению Юрия Горбунова.