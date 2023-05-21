Катерина Осадча розповіла про риси характеру її трьох синів

Катерина Осадча з двома молодшими синами. Фото: Instagram/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча — багатодітна матір. Вона народила трьох синів. Шоувумен та громадська діячка вирішила поспілкуватися з підписниками та розповіла про нащадків.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Осадчої.

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Подробиці

Телеведуча народила первістка Іллю 2002 року від народного депутата Олега Поліщука. З політиком Осадча була у шлюбі три роки. Ілля закінчив навчання у приватній школі в Україні та вступив до Мерілендського університету, що в передмісті Вашингтона (США). Там зараз 20-річний зірковий хлопець і навчається.

Старший син Катерини Осадчої, Ілля. Фото: Instagram/kosadcha

2017 та 2021 роках Катерина народила синів Івана та Данила від свого чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова. Саме з ними останнім часом телеведуча публікує фотографії.

Телеведуча розповіла шанувальникам про риси характерів її синів.

"Всі хлопці різні. Ілля — розсудливий і врівноважений. Іван з вибуховим характером, нон-стоп в русі і потрібно йому бути скрізь і одночасно. І Данилко просто ніжне сонечко, чує з першого разу, що неможливо з Іваном", — зізналась Осадча.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Катерина Осадча відреагувала на масований ракетний обстріл 9 травня. Також ми розповідали, що Катерина Осадча обурилась на нову ініціативу Червоного Хреста.