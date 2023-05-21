Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Катерина Осадча розповіла про риси характеру її трьох синів arrow

Катерина Осадча розповіла про риси характеру її трьох синів

21 травня 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Катерина Осадча розповіла про риси характеру її трьох синів
Катерина Осадча з двома молодшими синами. Фото: Instagram/kosadcha
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Телеведуча Катерина Осадча — багатодітна матір. Вона народила трьох синів. Шоувумен та громадська діячка вирішила поспілкуватися з підписниками та розповіла про нащадків.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Осадчої. 

Читайте також:

Подробиці

Телеведуча народила первістка Іллю 2002 року від народного депутата Олега Поліщука. З політиком Осадча була у шлюбі три роки. Ілля закінчив навчання у приватній школі в Україні та вступив до Мерілендського університету, що в передмісті Вашингтона (США). Там зараз 20-річний зірковий хлопець і навчається. 

Старший син Катерини Осадчої, Ілля. Фото: Instagram/kosadcha

2017 та 2021 роках Катерина народила синів Івана та Данила від свого чоловіка, телеведучого Юрія Горбунова. Саме з ними останнім часом телеведуча публікує фотографії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Телеведуча розповіла шанувальникам про риси характерів її синів. 

"Всі хлопці різні. Ілля — розсудливий і врівноважений. Іван з вибуховим характером, нон-стоп в русі і потрібно йому бути скрізь і одночасно. І Данилко просто ніжне сонечко, чує з першого разу, що неможливо з Іваном", — зізналась Осадча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Катерина Осадча відреагувала на масований ракетний обстріл 9 травня. Також ми розповідали, що Катерина Осадча обурилась на нову ініціативу Червоного Хреста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB