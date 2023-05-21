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Юрий Ткач рассказал, как восстанавливает силы и какая локация в Украине его вдохновляет

21 мая 2023 19:30
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Юрий Ткач рассказал, как восстанавливает силы и какая локация в Украине его вдохновляет
Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач. Фото: Instagram/yuriy_tkach
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Во время полномасштабной войны украинцы по-разному восстанавливают силы после длительных воздушных тревог, новостей о гибели земляков и в целом, от эмоционального и физического выгорания. Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач рассказал, как восстанавливает свои силы и какая локация в Украине его вдохновляет.

Об этом сообщает издание "1+1", которому звезда дал интервью накануне премьеры благотворительных концертов "Вечернего Квартала".

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Место силы

По словам Ткача, главное место силы для его семьи — это город Днепр, где живут родители.

"Мы туда пытаемся периодически ездить. А так, если брать Киев, то в столице очень много таких мест. Сам Киев это место силы. А лично для меня сейчас такие очень сильные места силы, которые заставляют задуматься и вдохновляют — это поездки к нашим военных в разные уголки Украины: под Харьков, под Бахмут, за Днепр", — рассказал Ткач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Как восстанавливает силы

Актера отвлекает и заряжает его маленькая дочь Елизавета, с которой, по словам звезды, можно пойти погулять в промежутках между волонтерской деятельностью и концертами, поездками. С ней Юрий гуляет, катается, общается.

"Также вечером, когда есть на это время и у нас есть силы, мы включаем какой-то фильм. Абсолютно неважно, какой именно. Но мы вместе с дочерью смотрим вместе и ей очень нравится вместе засыпать вечером на диване под какой-то фильм", — подытожил Ткач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомним, ранее мы писали об истории любви звезда "Квартала 95" Юрия Ткача и его супруги Виктории. Также мы рассказывали, как изменилась работа студии "Квартал 95" во время войны.

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