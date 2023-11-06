Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Юрій Ткач розповів про свої заробітки під час війни в Україні arrow

Юрій Ткач розповів про свої заробітки під час війни в Україні

6 листопада 2023 11:55
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Скільки зараз заробляє Юрій Ткач — чесне зізнання Олександру Волошину
Український актор Юрій Ткач під час інтерв'ю Олександру Волошину. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий комік, актор студії "Квартал 95" і учасник шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач дав відверте інтерв’ю блогеру Олександру Волошину. Під час спілкування з хлопцем український телеактор чесно розповів про свої заробітки під час повномасштабної війни.

Відверте інтерв’ю з Юрієм Ткачем Олександр Волошин розмістив на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Скільки Юрій Ткач заробляє під час війни

Популярний в Україні актор, який був членом журі розважального телешоу "Ліга сміху", відверто зізнався, скільки він заробляє зараз, коли в його рідній країні триває війна. Він стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення його доходи впали вп’ятеро.

Також Юрій Ткач пояснив, завдяки чому йому вдається "триматися на плаву" під час повномасштабної війни. Зокрема, він зізнався, чи проводить він корпоративи та приватні заходи, та пояснив, чи запрошують його вести весілля зараз.

"Квартал — це така історія, яка тримає на плаву. Іноді бувають корпоративи або приватні заходи. Зараз, якщо один місяць є, — це круто. Все сьогодні йде на те, щоб зібрати гроші. Запрошення є, а весілля не вдавалося по часу", — зізнається Юрій Ткач.

Юрий Ткач на интервью у Александра Волошина
Актор Юрій Ткач на інтерв'ю в Олександра Волошина. Фото: скриншот з YouTube

Український комік зазначив, що він під час війни заробляє приблизно дві тисячі доларів на місяць. За словами актора студії "Квартал 95", зараз все йде на те, щоб збирати кошти на допомогу українській армії. Також Юрій Ткач розповів, чи є зараз ті гонорари, які зірки отримували до війни.

"Багато всього зараз йде на допомогу, і всі ці концерти, які виставляються у Instagram, TikTok... Ми ж теж повинні щось їсти, жити за щось. Банально авто заправити. А все, що зверху, — все на допомогу. Шоу-бізнес, який співає, теж так роблять. Вже немає тих гонорарів, ніхто не отримує", — також пояснив актор.

Юрій Ткач — скандальне весілля

Не так давно український комік провів весілля блогера Олега Захарова, який зі своїми друзями на п’яних вечірках у Києві споював і ображав дівчат, знімав все це на відео і публікував у мережі.

Stories скандального блогера Олега Захарова
Скандальний блогер Олег Захаров з Юрієм Ткачем на своєму весіллі. Фото: скриншот з Instagram

Журналіст Андрій Лохматов відреагував на цю ситуацію і висловився щодо Юрія Ткача.

"Ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у насиллі, чим підтвердив йому "Все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі" і вкотре продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію і що деяким людям неважливо, кого розважати — прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили", — зазначив Андрій Лохматов.

Публікація зі сторінки журналіста Андрія Лохматова
Публікація зі сторінки журналіста Андрія Лохматова. Фото: скриншот з Facebook

Коментар Юрія Ткача 

Після скандалу, який з’явився через цю ситуацію, український актор прокоментував це і пообіцяв віддати кошти з весілля на допомогу ЗСУ. Він стверджує, що результати люди обов’язково побачать. 

"Визнаю цю ситуацію ганебною!! Всі наслідки приймаю й обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться!!! Щодо гонорару за це весілля — вже сьогодні передаю військовим мавік та старлінк, які, зокрема, були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов’язково побачите", — розповів Юрій Ткач.

Публікація зі сторінки Юрія Ткача
Коментар Юрія Ткача щодо проведення скандального весілля. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, як відомий актор Юрій Ткач познайомився зі своєю дружиною Вікторією. 

Раніше ми розповідали про те, як дружина українського актора Юрія Ткача публічно висміяла росіян у Туреччині.

Також ми повідомляли про те, що український актор і комік Юрій Ткач розповів, як він відновлює свої сили. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі