Скільки зараз заробляє Юрій Ткач — чесне зізнання Олександру Волошину

Український актор Юрій Ткач під час інтерв'ю Олександру Волошину. Фото: скриншот з YouTube

Відомий комік, актор студії "Квартал 95" і учасник шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач дав відверте інтерв’ю блогеру Олександру Волошину. Під час спілкування з хлопцем український телеактор чесно розповів про свої заробітки під час повномасштабної війни.

Відверте інтерв’ю з Юрієм Ткачем Олександр Волошин розмістив на своєму каналі в YouTube.

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Скільки Юрій Ткач заробляє під час війни

Популярний в Україні актор, який був членом журі розважального телешоу "Ліга сміху", відверто зізнався, скільки він заробляє зараз, коли в його рідній країні триває війна. Він стверджує, що з початку повномасштабного вторгнення його доходи впали вп’ятеро.

Також Юрій Ткач пояснив, завдяки чому йому вдається "триматися на плаву" під час повномасштабної війни. Зокрема, він зізнався, чи проводить він корпоративи та приватні заходи, та пояснив, чи запрошують його вести весілля зараз.

"Квартал — це така історія, яка тримає на плаву. Іноді бувають корпоративи або приватні заходи. Зараз, якщо один місяць є, — це круто. Все сьогодні йде на те, щоб зібрати гроші. Запрошення є, а весілля не вдавалося по часу", — зізнається Юрій Ткач.

Актор Юрій Ткач на інтерв'ю в Олександра Волошина. Фото: скриншот з YouTube

Український комік зазначив, що він під час війни заробляє приблизно дві тисячі доларів на місяць. За словами актора студії "Квартал 95", зараз все йде на те, щоб збирати кошти на допомогу українській армії. Також Юрій Ткач розповів, чи є зараз ті гонорари, які зірки отримували до війни.

"Багато всього зараз йде на допомогу, і всі ці концерти, які виставляються у Instagram, TikTok... Ми ж теж повинні щось їсти, жити за щось. Банально авто заправити. А все, що зверху, — все на допомогу. Шоу-бізнес, який співає, теж так роблять. Вже немає тих гонорарів, ніхто не отримує", — також пояснив актор.

Юрій Ткач — скандальне весілля

Не так давно український комік провів весілля блогера Олега Захарова, який зі своїми друзями на п’яних вечірках у Києві споював і ображав дівчат, знімав все це на відео і публікував у мережі.

Скандальний блогер Олег Захаров з Юрієм Ткачем на своєму весіллі. Фото: скриншот з Instagram

Журналіст Андрій Лохматов відреагував на цю ситуацію і висловився щодо Юрія Ткача.

"Ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у насиллі, чим підтвердив йому "Все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі" і вкотре продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію і що деяким людям неважливо, кого розважати — прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили", — зазначив Андрій Лохматов.

Публікація зі сторінки журналіста Андрія Лохматова. Фото: скриншот з Facebook

Коментар Юрія Ткача

Після скандалу, який з’явився через цю ситуацію, український актор прокоментував це і пообіцяв віддати кошти з весілля на допомогу ЗСУ. Він стверджує, що результати люди обов’язково побачать.

"Визнаю цю ситуацію ганебною!! Всі наслідки приймаю й обіцяю, що більше подібних ситуацій за моєї участі не станеться!!! Щодо гонорару за це весілля — вже сьогодні передаю військовим мавік та старлінк, які, зокрема, були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи, результати яких ви обов’язково побачите", — розповів Юрій Ткач.

Коментар Юрія Ткача щодо проведення скандального весілля. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, як відомий актор Юрій Ткач познайомився зі своєю дружиною Вікторією.

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