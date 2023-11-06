Сколько сейчас зарабатывает Юрий Ткач — честное признание Александру Волошину

Украинский актер Юрий Ткач во время интервью Александру Волошину. Фото: скриншот с YouTube

Известный комик, актер студии "Квартал 95" и участник шоу "Я люблю Украину" Юрий Ткач дал откровенное интервью блогеру Александру Волошину. Во время общения с парнем украинский телеактер честно рассказал о своих заработках во время полномасштабной войны.

Откровенное интервью с Юрием Ткачем Александр Волошин разместил на своем канале в YouTube.

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Сколько Юрий Ткач зарабатывает во время войны

Популярный в Украине актер, который был членом жюри развлекательного телешоу "Лига смеха", откровенно признался, сколько он зарабатывает сейчас, когда в его родной стране идет война. Он утверждает, что с начала полномасштабного вторжения его доходы упали в пять раз.

Также Юрий Ткач объяснил, благодаря чему ему удается "держаться на плаву" во время полномасштабной войны. В частности, он признался, проводит ли он корпоративы и частные мероприятия, и объяснил, приглашают ли его вести свадьбы сейчас.

"Квартал — это такая история, которая держит на плаву. Иногда бывают корпоративы или частные мероприятия. Сейчас, если есть один месяц, — это круто. Все сегодня идет на то, чтобы собрать деньги. Приглашения есть, а свадьбы не получались по времени", — признается Юрий Ткач.

Актер Юрий Ткач на интервью у Александра Волошина. Фото: скриншот с YouTube

Украинский комик отметил, что во время войны зарабатывает примерно две тысячи долларов в месяц. По словам актера студии "Квартал 95", сейчас все идет на то, чтобы собирать средства на помощь украинской армии. Также Юрий Ткач рассказал, есть ли сейчас гонорары, которые звезды получали до войны.

"Многое сейчас идет на помощь, и все эти концерты, которые выставляются в Instagram, TikTok... Мы ведь тоже должны что-то есть, жить за что-то. Банально авто заправить. А все, что сверху, — все на помощь. Шоу-бизнес, который поет, тоже так поступает. Уже нет тех гонораров, никто не получает", — также объяснил актер.

Юрий Ткач — скандальная свадьба

Недавно украинский комик провел свадьбу блогера Олега Захарова, который со своими друзьями на пьяных вечеринках в Киеве спаивал и оскорблял девушек, снимал все это на видео и публиковал в сети.

Скандальный блогер Олег Захаров с Юрием Ткачем на своей свадьбе. Фото: скриншот из Instagram

Журналист Андрей Лохматов отреагировал на эту ситуацию и высказался по поводу Юрия Ткача.

"Ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер и комик Юрий Ткач, который искренне обнимался с пьяным подозреваемым в насилии, чем подтвердил ему "все ок, чувак, продолжай в том же духе" и в который раз продемонстрировал нам, что деньги важнее репутации и что некоторым людям неважно, кого развлекать — прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников. Главное, чтобы вовремя и хорошо платили", — отметил Андрей Лохматов.

Публикация на странице журналиста Андрея Лохматова. Фото: скриншот с Facebook

Комментарий Юрия Ткача

После скандала, который появился из-за этой ситуации, украинский актер прокомментировал это и пообещал отдать средства со свадьбы на помощь ВСУ. Он утверждает, что результаты люди обязательно увидят.

"Признаю эту ситуацию позорной!! Все последствия принимаю и обещаю, что больше подобных ситуаций с моим участием не произойдет! Что касается гонорара за эту свадьбу — уже сегодня передаю военным мавик и старлинк, которые, в частности, были приобретены за этот гонорар. Все деньги до копейки за этот заказ пойдут и на другие добрые дела, результаты которых вы обязательно увидите", — рассказал Юрий Ткач.

Комментарий Юрия Ткача касательно проведения скандальной свадьбы. Фото: скриншот из Instagram

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