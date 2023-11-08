Що Юрій Ткач думає про критику в бік Кварталу 95 — як на це реагує

Актор Юрій Ткач під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор, ведучий і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач висловився про критику з боку оточуючих. Зокрема, герой багатьох українських телесеріалов висловив свою думку про хейт у бік студії "Квартал 95", який вона отримує під час повномасштабної війни.

На цю тему Юрій Ткач висловився під час інтерв’ю блогеру Олександру Волошину в YouTube.

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Критика у бік студії "Квартал 95"

Відомий український актор розповів, чому люди дуже критикують інших саме під час війни. Крім того, Юрій Ткач зізнався, що в нього інколи бувають ситуації, коли він сходить з розуму.

"Зараз хейт розійшовся, і дуже багато людей просто виливають л*йно, тому що їм треба кудись це робити, їм треба кудись злість виливати. Тому що йде повномасштабна війна, і люди просто банально сходять з розуму. Я по собі знаю, що інколи таке буває в голові, що кукуха пливе. Ти приходиш до тями і розумієш, коли це все вже скінчиться", — зазначив Юрій Ткач.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, зірка українського шоу-бізнесу пояснив, як його команда зі студії "Квартал 95" ставиться до хейту, який вони отримують зараз, під час повномасштабної війни. Зокрема, Юрій Ткач зазначив, що у житті не буває тільки компліментів без критики.

"Абсолютно спокійно. Це невід’ємна частина будь-якого Instagram, будь-яких соціальних мереж. Є плюс, є мінус, і не може бути плюса без мінусу. Зараз, що не робиш, чим не займаєшся, тобі всі кажуть, що треба робити. Це несправедливо, люди не вникають в сутність", — також додав український актор і ведучий.

Хейт на адресу студії "Квартал 95"

Студія "Квартал 95" останнім часом отримує досить багато критики на свою адресу. Наприклад, не так давно студія анонсувала великий благодійний концерт, де взяли участь багато українських зірок.

Постер великого благодійного концерту студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Люди не змогли промовчати і почали критикувати "Квартал 95" за те, що вони роблять під час війни.

Хто на них ходить? Купа деградантів

Я бачу десятьох здорових мужиків, які можуть сміливо йти захищати країну. А не язиком тріпати

От чомусь відвернуло від них

Щось не дуже весело сміятись

Всім повістки, чим вони кращі за нас, чим? Нічим, нах*й, в окопи

Коментар зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки студії "Квартал 95". Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український актор Юрій Ткач розповів про свої заробітки під час війни.

Раніше ми розповідали про те, що зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач потрапив у гучний скандал через проведення весілля одного блогера.

Також ми повідомляли про те, що актор Юрій Ткач розповів про те, як його дружина Вікторія висміяла росіян у Туреччині.