Что Юрий Ткач думает о критике в сторону Квартала 95 — как на это реагирует

Актер Юрий Ткач во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер, ведущий и звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач высказался о критике со стороны окружающих. В частности, герой многих украинских телесериалов выразил свое мнение о хейте в сторону студии "Квартал 95", которую она получает во время полномасштабной войны.

На эту тему Юрий Ткач высказался во время интервью блогеру Александру Волошину в YouTube.

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Критика в сторону студии "Квартал 95"

Известный украинский актер рассказал, почему люди очень критикуют других именно во время войны. Кроме того, Юрий Ткач признался, что у него иногда бывают ситуации, когда он сходит с ума.

"Сейчас хейт разошелся, и очень много людей просто выливают г*вно, потому что им нужно куда-то это делать, им надо куда-то злость выливать. Потому что идет полномасштабная война, и люди просто банально сходят с ума. Я по себе знаю, что иногда такое бывает в голове, что кукуха плывет. Ты приходишь в сознание и понимаешь, когда это все уже закончится", — отметил Юрий Ткач.

Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Кроме того, звезда украинского шоу-бизнеса объяснил, как его команда из студии "Квартал 95" относится к хейту, который они получают сейчас во время полномасштабной войны. В частности, Юрий Ткач отметил, что в жизни нет только комплиментов без критики.

"Абсолютно спокойно. Это неотъемлемая часть любого Instagram, любых социальных сетей. Есть плюс, есть минус, и не может быть плюс без минуса. Сейчас, что ни делаешь, чем ни занимаешься, тебе все говорят, что надо делать. Это несправедливо, люди не вникают в суть", — добавил украинский актер и ведущий.

Хейт в адрес студии "Квартал 95"

Студия "Квартал 95" в последнее время получает достаточно много критики в свой адрес. Например, недавно студия анонсировала большой благотворительный концерт, где приняли участие многие украинские звезды.

Постер большого благотворительного концерта студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Люди не смогли промолчать и начали критиковать "Квартал 95" за то, что они делают во время войны.

Кто на них ходит? Куча деградантов

Я вижу десять здоровых мужиков, которые могут смело идти защищать страну. А не языком трепать

Вот почему-то отвернуло от них

Что-то не очень весело смеяться

Всем повестки, чем они лучше нас, чем? Ничем, нах*й, в окопы

Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Юрий Ткач рассказал о своих заработках во время войны.

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