Блогер Олександр Волошин зізнався про серйозні залежності та проблеми

Блогер Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Блогер Олександр Волошин, який минулого року виїхав за кордон і не повертався до України, зізнався, що має проблеми. Так, зокрема, в ексчоловіка співачки Анни Трінчер залежності від алкоголю, соцмереж та вживання наркотичних речовин.

Про це Волошин зізнався у своєму Instagram, на який підписані мільйон фоловерів.

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За словами Волошина, який відпочивав в Азії та ОАЕ з родиною і повернувся до Європи, він часто тікав від себе й думок в алкоголь та наркотичні речовини. Після скандалу зі збором для "Охматдиту" після його обстрілу влітку минулого року блогер запевняє — він досі не прийшов до тями.

"Не можу сказати, що я наркоман чи алкоголік, але я зриваюся, й воно мене вбиває. Не можу зібратися. Хочу сказати, що жодної краплі алкоголю чи будь-чого, що змінює стан, я не вживатиму до кінця року. Якщо зірвуся, то буду людиною, яка не тримає слово перед великою кількістю людей. Так далі просто не зможу жити", — зазначив Олександр.

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Також блогер-втікач вирішив обмежити час використання соцмереж.

"Якщо від канабісу я зміг відмовитись місяць тому і мене взагалі до нього не тягне, то без Instagram і TikTok, я не міг протягнути і трьох годин. Тому вже понад два тижні в мене видалений ТікТок. Instagram я видаляю, а коли треба щось виставити, я просто завантажую його заново і потім знову видаляю", — зазначив Волошин.

Олександр Волошин в іншому фізичному та ментальному стані. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше ми писали, що напівроздягнена Анна Трінчер розгромила за кордоном готельний номер. Також ми розповідали, що Волошин пригрозив блогерці Раміні Есхакзай компроматом та звинуватив у брехні.