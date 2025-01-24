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На тлі проблем із забороненими речовинами Волошин видалив TikTok

24 січня 2025 21:19
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Блогер Олександр Волошин зізнався про серйозні залежності та проблеми
Блогер Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Блогер Олександр Волошин, який минулого року виїхав за кордон і не повертався до України, зізнався, що має проблеми. Так, зокрема, в ексчоловіка співачки Анни Трінчер залежності від алкоголю, соцмереж та вживання наркотичних речовин.

Про це Волошин зізнався у своєму Instagram, на який підписані мільйон фоловерів. 

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Олександр Волошин про залежності

За словами Волошина, який відпочивав в Азії та ОАЕ з родиною і повернувся до Європи, він часто тікав від себе й думок в алкоголь та наркотичні речовини. Після скандалу зі збором для "Охматдиту" після його обстрілу влітку минулого року блогер запевняє — він  досі не прийшов до тями. 

"Не можу сказати, що я наркоман чи алкоголік, але я зриваюся, й воно мене вбиває. Не можу зібратися. Хочу сказати, що жодної краплі алкоголю чи будь-чого, що змінює стан, я не вживатиму до кінця року. Якщо зірвуся, то буду людиною, яка не тримає слово перед великою кількістю людей. Так далі просто не зможу жити", — зазначив Олександр.

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Також блогер-втікач вирішив обмежити час використання соцмереж. 

"Якщо від канабісу я зміг відмовитись місяць тому і мене взагалі до нього не тягне, то без Instagram і TikTok, я не міг протягнути і трьох годин. Тому вже понад два тижні в мене видалений ТікТок. Instagram я видаляю, а коли треба щось виставити, я просто завантажую його заново і потім знову видаляю", — зазначив Волошин. 

Олександр Волошин
Олександр Волошин в іншому фізичному та ментальному стані. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше ми писали, що напівроздягнена Анна Трінчер розгромила за кордоном готельний номер. Також ми розповідали, що Волошин пригрозив блогерці Раміні Есхакзай компроматом та звинуватив у брехні.

алкоголь наркотики блогери соцмережі Олександр Волошин українські зірки залежність

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