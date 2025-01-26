Олег Винник вийшов на зв'язок у соцмережах та згадав дружину - відео

Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk.original

Співак-втікач Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками. Артист намагається просувати у мережі свої концерти.

Новим відео виконавець поділився в TikTok.

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Співак, який від початку повномасштабної війни мешкає у Німеччині, зняв гумористичний ролик, щоб привернути увагу до своїх концертів у Європі.

Зокрема, разом зі знайомим-іноземцем Винник показався у спортзалі та анонсував виступ своєї дружини, співачки Таюне, на концерті у Празі. Цікаво, що для знімання Винник одягнув патріотичну футболку із написом на підтримку Харкова.

Натомість українців такий вчинок виконавця обурив ще більше. У коментарях Винника розкритикували.

"У вас там весело, але у нас, на жаль, сумно".

"Це була велика помилка! В Україні на вас не чекають".

"Футболка, звісно, класна, але чого ви не в Україні?".

Нагадаємо, що після скасування концертів у Польщі співак вирішив спробувати провести шоу у Чехії. Артист анонсував виступи 14 та 15 лютого у Празі.

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