Олег Винник вийшов на зв'язок у соцмережах та згадав дружину - відео

Винник вийшов на зв'язок у соцмережах в патріотичній футболці
Співак-втікач Олег Винник вперше за тривалий час вийшов на зв'язок зі своїми шанувальниками. Артист намагається просувати у мережі свої концерти.
Новим відео виконавець поділився в TikTok.
Олег Винник згадав про свою дружину Таюне
Співак, який від початку повномасштабної війни мешкає у Німеччині, зняв гумористичний ролик, щоб привернути увагу до своїх концертів у Європі.
@olegg.vynnyk.original
Проспер в курсі, а ви? 😉 День закоханих з Олегом Винником у Diamond Hall, Прага 💖14 лютого (п'ятниця) 20:00 💖15 лютого (субота) 19:00 Посилання на квитки в шапці профілю. Вже скоро зустрінемось! ❤️ Люблю, чекаю! 😘 #олегвинник #concerts #концерт #oleggvynnyk #praha♬ Originalton - Olegg Vynnyk
Зокрема, разом зі знайомим-іноземцем Винник показався у спортзалі та анонсував виступ своєї дружини, співачки Таюне, на концерті у Празі. Цікаво, що для знімання Винник одягнув патріотичну футболку із написом на підтримку Харкова.
Натомість українців такий вчинок виконавця обурив ще більше. У коментарях Винника розкритикували.
"У вас там весело, але у нас, на жаль, сумно".
"Це була велика помилка! В Україні на вас не чекають".
"Футболка, звісно, класна, але чого ви не в Україні?".
Нагадаємо, що після скасування концертів у Польщі співак вирішив спробувати провести шоу у Чехії. Артист анонсував виступи 14 та 15 лютого у Празі.
Також ми писали, що Слава Дьомін висміяв спроби Олега Винника повернутися на сцену.
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