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Иван Дорн отреагировал на скандал из-за вечеринки с россиянами

26 января 2025 21:25
Евгений Берестюк - Редактор
Иван Дорн интригующе прокомментировал вечеринку с россиянами за границей
Певец Иван Дорн. Фото: Instagram/dorn_ivan
Евгений Берестюк - Редактор

Накануне, украинского певца Ивана Дорна осудили немало украинцев. Все из-за публичного мероприятия в Германии, которое состоялось 12 января. На нем Дорн выступил с так называемыми "хорошими русскими". И только сейчас украинец прокомментировал это.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Ивана Дорна.

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Дорн пел с плакатами "беженец" и "на самом деле я украинец", а в конце выступления сказал: "Пусть мы победим". Впрочем, компанию, в которой он оказался, оценили далеко не все. Молчать Дорн не стал — опубликовал скриншот переписки со своей мамой. Женщина прислала ему одно из стихотворений выдающейся поэтессы Лины Костенко.

"Прости мне, мой измученный народ, что я молчу. Позволь мне молчать", — так начинается небольшое стихотворение.

Подписал публикацию Дорн лаконично: "Люблю вас всех, мои хорошие". Также он добавил два сердечка цветов флага Украины.

Пост Ивана Дорна
Публикация Ивана Дорна. Скриншот: Instagram/dorn_ivan

Некоторые украинцы поддержали певца. Среди них, например, экс-участница группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева (сейчас выступает как VIRA). Свои лайки поставили, дочь телеведущей Оли Фреймут, Злата Митчелл, и экс-участница обновленной "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова.

Лайки Ивана Дорна
Некоторые знаменитости поставили свои лайки под постом Ивана Дорна. Скриншот: Instagram/dorn_ivan

Негативных комментариев под постом значительно меньше. Свои мысли по этому поводу высказал и блогер Богдан Беспалов.

  • Не нужны нам поэтические многоходовочки. Ты про деньги и про эгоцентризм, все остальное для тебя не имеет значения, — отметил Беспалов
  • Мы не согласны, потому что вы известный человек, который не перестанет говорить на русском. Видимо, вы есть та змея?", - написал один из пользователей Instagram в комментариях под постом.

Отвечать на комментарии Иван Дорн не стал. Несмотря на неоднозначные выступления с россиянами, на певца в соцсетях подписаны десятки представителей украинского шоу-бизнеса.

Напомним, ранее мы писали, что беглый певец Олег Винник вышел на связь в соцсетях в патриотической футболке. Также мы рассказывали, что на фоне проблем с запрещенными веществами беглый блогер Александр Волошин удалил TikTok.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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