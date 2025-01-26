Иван Дорн интригующе прокомментировал вечеринку с россиянами за границей

Певец Иван Дорн. Фото: Instagram/dorn_ivan

Накануне, украинского певца Ивана Дорна осудили немало украинцев. Все из-за публичного мероприятия в Германии, которое состоялось 12 января. На нем Дорн выступил с так называемыми "хорошими русскими". И только сейчас украинец прокомментировал это.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Ивана Дорна.

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Дорн пел с плакатами "беженец" и "на самом деле я украинец", а в конце выступления сказал: "Пусть мы победим". Впрочем, компанию, в которой он оказался, оценили далеко не все. Молчать Дорн не стал — опубликовал скриншот переписки со своей мамой. Женщина прислала ему одно из стихотворений выдающейся поэтессы Лины Костенко.

"Прости мне, мой измученный народ, что я молчу. Позволь мне молчать", — так начинается небольшое стихотворение.

Подписал публикацию Дорн лаконично: "Люблю вас всех, мои хорошие". Также он добавил два сердечка цветов флага Украины.

Публикация Ивана Дорна. Скриншот: Instagram/dorn_ivan

Некоторые украинцы поддержали певца. Среди них, например, экс-участница группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева (сейчас выступает как VIRA). Свои лайки поставили, дочь телеведущей Оли Фреймут, Злата Митчелл, и экс-участница обновленной "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова.

Некоторые знаменитости поставили свои лайки под постом Ивана Дорна. Скриншот: Instagram/dorn_ivan

Негативных комментариев под постом значительно меньше. Свои мысли по этому поводу высказал и блогер Богдан Беспалов.

Не нужны нам поэтические многоходовочки. Ты про деньги и про эгоцентризм, все остальное для тебя не имеет значения, — отметил Беспалов

Мы не согласны, потому что вы известный человек, который не перестанет говорить на русском. Видимо, вы есть та змея?", - написал один из пользователей Instagram в комментариях под постом.

Отвечать на комментарии Иван Дорн не стал. Несмотря на неоднозначные выступления с россиянами, на певца в соцсетях подписаны десятки представителей украинского шоу-бизнеса.

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