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Іванка Трамп показала, як разом із дітьми порається на городі

12 грудня 2024 21:35
Марія Покровська - Редактор
Іванка Трамп здивувала, що разом з дітьми вирощує на своєму городі — відео
Іванка Трамп. Фото: instagram.com/ivankatrump
Марія Покровська - Редактор

Американська модель та громадська діячка Іванка Трамп поділилася традиційним сімейним хобі. Виявилося, що донька новообраного президента США Дональда Трампа разом із дітьми полюбляє провести час, пораючись на грядках.

Кадрами сімейного дозвілля знаменитість поділилася в Instagram.

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У своєму блозі Трамп розповіла, що її родина любить самостійно вирощувати овочі та фрукти, які вживає. У своєму заміському маєтку в Маямі Іванка та її чоловік, бізнесмен Джаред Кушер, зробили великий сад та город.

На відео, яким поділилася зірка, видно, як вона із синами доглядає за рослинами, які вже встигли вирости на грядках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

"Для нашої сім'ї посадка саду завжди була заповітною традицією. Від горщиків з травами на підвіконні, коли діти були маленькими, до саду на задньому дворі, який ми нещодавно разом посадили тут, у Маямі, це завжди означало щось більше, ніж просто вирощування їжі. Це час, проведений разом, коли ми працюємо руками в землі, культивуємо зв'язок зі світом природи, розуміємо важливість здорового ґрунту та робимо вдумливий вибір, який шанує як наше тіло, так і нашу планету", — розповіла Трамп.

На городі у доньки президента ростуть різноманітні квіти, авокадо, духмяні трави, томати, буряк, а також інші овочі та фрукти.

Раніше дружина Дональда Трампа зізналася, чи готова знову бути першою леді США.

Також ми писали, що онучка Дональда Трампа похизувалася своїми навичками гри в гольф.

хобі Іванка Трамп закордонні зірки город сад

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