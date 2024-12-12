Иванка Трамп удивила, что вместе с детьми выращивает на своем огороде — відео

Иванка Трамп показала, как вместе с детьми возится на огороде
Американская модель и общественный деятель Иванка Трамп поделилась традиционным семейным хобби. Оказалось, что дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа вместе с детьми любит провести время, работая на грядках.
Кадрамы семейного досуга знаменитость поделилась в Instagram.
Иванка Трамп вместе с сыновьями высаживает огород
В своем блоге Трамп рассказала, что ее семья любит самостоятельно выращивать овощи и фрукты, которые употребляет. В своем загородном имении в Майами Иванка и ее муж, бизнесмен Джаред Кушер, сделали большой сад и огород.
На видео, которым поделилась звезда, видно, как она с сыновьями ухаживает за растениями, уже успевшими вырасти на грядках.
"Для нашей семьи посадка сада всегда была заветной традицией. От горшков с травами на подоконнике, когда дети были маленькими, до сада на заднем дворе, который мы недавно вместе посадили здесь, в Майами, это всегда означало нечто большее, чем просто выращивание пищи. Это время, проведенное вместе, когда мы работаем руками в земле, культивируем связь с миром природы, понимаем важность здоровой почвы и делаем вдумчивый выбор, который уважает как наше тело, так и нашу планету", — рассказала Трамп.
На огороде у дочери президента растут разнообразные цветы, авокадо, ароматные травы, томаты, свекла, а также другие овощи и фрукты.
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