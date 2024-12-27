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Иванна Онуфрийчук рассекретила настоящий возраст своего сына

27 декабря 2024 09:55
Мария Покровская - Редактор
Иванна Онуфрийчук впервые назвала настоящий возраст своего сына — фото
Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk
Мария Покровская - Редактор

Телеведущая Иванна Онуфричук впервые призналась, что долгое время имела секрет своей аудитории. Оказалось, сын звезды "Танцев со звездами" Адам родился раньше, чем она рассказала об этом в широкую общественность.

В Instagram ведущая поделилась семейными кадрами с мужем-иностранцем и сыном, а также рассказала о причинах своего решения.

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Впервые телеведущая поделилась, что действительно скрывала настоящую дату рождения своего сына Адама. Да, оказалось, мальчик родился не 26 мая, а месяцем ранее — в апреле.

"Время открыть наш небольшой секрет — сегодня нам не 7, а 8 месяцев. На самом деле я объявила о рождении сынишки в соцсетях и в медиа месяцем позже", — написала Иванна.

Иванна Онуфрийчук с сыном и мужем
Иванна Онуфрийчук с сыном и мужем. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

По словам телеведущей, на решение не раскрывать возраст сына повлияла ее семья. Близкие убедили знаменитость подождать с новостями о рождении малыша, чтобы не навредить ему.

"Еще во время беременности я думала об этом и не планировала ничего скрывать, мне наоборот хотелось делиться этим счастьем и моментами со всем миром. Но тогда на меня, беременную и ранимую женщину, повлияли внушения родных, которые в этом плане суеверны и очень переживали за меня и ребенка. Я согласилась с их уговорами обнародовать эту новость немного позже. Поэтому все, кто писали, какая я классная такая, не суеверная и выставляю фото ребенка с первых дней — ошибались. Я такая же, как и многие другие женщины", — поделилась Онуфрийчук.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук с сыном и мужем
Телеведущая Иванна Онуфрийчук с сыном и мужем. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Правда, сейчас телеведущая не сожалеет о своем решении. По словам Иванны, благодаря этому она смогла насладиться материнством без лишнего внимания.

"Еще тогда я поняла, насколько прекрасным было это решение! Ведь я смогла полноценно прожить тот период, насладиться материнством и ребенком, спокойно восстановиться. Я принадлежала только себе и сыну в самое важное и ценное время в течение первого месяца, ничто нас не отвлекало — ни телефонные звонки, ни множество сообщений и потребностей на них отвечать", — рассказала звезда.

Иванна Онуфрийчук со своей семьей
Иванна Онуфрийчук со своей семьей. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Ранее Бритни Спирс впервые за два года увиделась с сыновьями и показала, как изменился младший из них.

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дети соцсети семья Иванна Онуфрийчук украинские звезды

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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