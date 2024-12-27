Иванна Онуфрийчук впервые назвала настоящий возраст своего сына — фото

Иванна Онуфрийчук рассекретила настоящий возраст своего сына
Телеведущая Иванна Онуфричук впервые призналась, что долгое время имела секрет своей аудитории. Оказалось, сын звезды "Танцев со звездами" Адам родился раньше, чем она рассказала об этом в широкую общественность.
В Instagram ведущая поделилась семейными кадрами с мужем-иностранцем и сыном, а также рассказала о причинах своего решения.
Иванна Онуфрийчук объяснила, почему скрывала возраст своего сына
Впервые телеведущая поделилась, что действительно скрывала настоящую дату рождения своего сына Адама. Да, оказалось, мальчик родился не 26 мая, а месяцем ранее — в апреле.
"Время открыть наш небольшой секрет — сегодня нам не 7, а 8 месяцев. На самом деле я объявила о рождении сынишки в соцсетях и в медиа месяцем позже", — написала Иванна.
По словам телеведущей, на решение не раскрывать возраст сына повлияла ее семья. Близкие убедили знаменитость подождать с новостями о рождении малыша, чтобы не навредить ему.
"Еще во время беременности я думала об этом и не планировала ничего скрывать, мне наоборот хотелось делиться этим счастьем и моментами со всем миром. Но тогда на меня, беременную и ранимую женщину, повлияли внушения родных, которые в этом плане суеверны и очень переживали за меня и ребенка. Я согласилась с их уговорами обнародовать эту новость немного позже. Поэтому все, кто писали, какая я классная такая, не суеверная и выставляю фото ребенка с первых дней — ошибались. Я такая же, как и многие другие женщины", — поделилась Онуфрийчук.
Правда, сейчас телеведущая не сожалеет о своем решении. По словам Иванны, благодаря этому она смогла насладиться материнством без лишнего внимания.
"Еще тогда я поняла, насколько прекрасным было это решение! Ведь я смогла полноценно прожить тот период, насладиться материнством и ребенком, спокойно восстановиться. Я принадлежала только себе и сыну в самое важное и ценное время в течение первого месяца, ничто нас не отвлекало — ни телефонные звонки, ни множество сообщений и потребностей на них отвечать", — рассказала звезда.
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