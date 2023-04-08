Українська актриса з Голлівуду знялась у кліпі музиканта Hozier

Процес зйомок відеоконтенту. Фото: redbull.com

Відомий ірландський музикант Ендрю Гозьєр-Бірн, який виступає під псевдонімом Hozier, випустив кліп на пісню Eat Your Young. Головну роль у ньому зіграла українська акторка Іванна Сахно, яка живе в США.

Відео доступне на YouTube-каналі музиканта.

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Іванна та Hozier грають закохану пару, яка грає весілля, але згодом чоловік йде на війну. Повернувшись з фронту, він сильно змінюється. Чоловік досі кохає дружину, але через війну стає грубим.

"Сподіваюся, вам сподобається наша маленька історія жахів і, як завжди, дякую за вашу постійну підтримку", — написав Hozier, звертаючись до шанувальників.

"Дякую Ендрю та чудовій команді за те, що втілили цю історію в життя.Серця були переповнені", — зазначила у своєму Instagram Сахно.

В коментарях під публікацією Іванни емодзі поставили шоувумен Леся Нікітюк, переможниця конкурсу "Євробачення-2016" співачка Джамала та багато закордонних знаменитостей.

Музикант Hozier активно підтримує Україну у повномасштабній війні, яку розв'язала росія. Він є учасником світової благодійної кампанії Stand up for Ukraine.

Іванна Сахно живе та працює в США з 2013 року. Вона знімалась у таких фільмах, як "Тихоокеанський рубіж: Повстання", "Шпигун, який мене кинув", "Пік страху" та інших.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова презентувала перший кліп за останній рік, в якому зробила акцент на свою фігуру. Також ми розповідали, що Макс Барських підписав контракт з лейблом Warner Music Poland та презентував англомовну пісню.