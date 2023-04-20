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Иво Бобул перезаписал свой хит "А липи цвітуть" на современный лад

20 апреля 2023 11:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Иво Бобул перезаписал свой хит "А липи цвітуть" на современный лад
Народный артист Украины, певец Иво Бобул. Фото: Facebook/ivo.bobul.94
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После скандала с блогером певец Иво Бобул активнее появляется в инфо пространстве. Артист готовится к большому концерту в столичном дворце "Украина" и представит новые песни.

Так, например, на YouTube-канале музыкального проекта KOLABA появилось видео на новую версию известного хита Бобула.

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О новой версии

Известный хит с более чем 30-летней историей "А липи цвітуть" зазвучал по-новому. К тому же, сам Иво Бобул снялся в одноименном клипе, который для KOLABA стал дебютным. Новинка уже звучит на радиостанциях Украины и доступна на всех стриминговых платформах.

"Мы знаем секрет телепортации хита прошлого в будущее. "А липи цвітуть" — легендарная работа, ставшая хитом еще три десятка лет назад. Мы сделали песню по-новому — так, чтобы ее услышало и полюбило молодое поколение украинцев. А тема любви актуальна во все эпохи. Это сила, которая вдохновляет и стимулирует к невозможному", — рассказали молодые музыканты.

Кто такие KOLABA

Проект создали львовянин Андрей Павлеса и полтавчанин Владислав Крипак во время военного времени, а именно 8 апреля 2022 года. Цель парней — поддержка морального духа ВСУ и всех украинцев. Еще одна цель новой команды — развитие и популяризация украинской музыки путем коллабораций с артистами в нетипичных для них стилях и создания ремиксов.

"Пацики на моциках", "Ой, мамо, люблю Гриця", "А калина не верба", "Ти щаслива будеш" — самые популярные хиты и ремиксы музыкальной группы KOLABA, попавшие в чарты музыкальных площадок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KOLABA (@kolaba.music)

Напомним, ранее мы писали, Kalush Orchestra представили клип на дуэтную песню с известным канадским рэпером. Также мы говорили, что украинская актриса из Голливуда снялась в клипе музыканта Hozier.

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