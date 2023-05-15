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Иво Бобул будет судиться с журналисткой после скандального интервью

15 мая 2023 23:51
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Иво Бобул будет судиться с журналисткой после скандального интервью
Украинский артист Иво Бобул. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинский артист Иво Бобул в разговоре с журналистами заявил, что подал на Эмму Антонюк в суд. Он настаивает, что не разрешал блоггеру публиковать интервью.

Об этом певец сообщил в новом интервью ЖВЛ ("Жизнь известных людей").

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По мнению Иво Бобула, Эмма Антонюк хочет только хайпа и популярности.

"Я подал за то, что она выставила и не имела на это права без моего разрешения. Я не давал на это разрешения. Нужно иметь какую-то честь. С волками я по-волчьи, с людьми — по-человечески. Мне сказали, какие она там вопросы готовила еще… я бы все равно пошел. Она хотела хайпануть. Она такая и есть", — сказал он.

Скандальное интервью

  • Иво Бобул в интервью Эмми Антонюк назвал женщин "меркантильными" и упрекнул журналистку в том, что в 32 года она без мужа и детей. Когда Эмма назвала эти заявления сексистскими, Иво с оскорблениями ушел.
  • Интервью долго и активно обсуждали во всех соцсетях. Еще тогда артист заявил, что разрешения на публикацию не давал и пригрозил иском.
  • Сама Эмма Антонюк ранее заявляла, что судебного спора с Иво Бобулом не боится.

Напомним, певец Иво Бобул за скандальное интервью Эмми Антонюк извинился. Исполнитель в Instagram написал, что не думал, что может так "расстроить кого-то своими высказываниями".

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