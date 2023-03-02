Иво Бобула взломали в соцсетях — извинялся ли певец за сексистские высказывания

Иво Бобула взломали в соцсетях: извинялся ли же певец за сексистские высказывания
Сексистский скандал с певцом Иво Бобулом стал самой обсуждаемой новостью в украинском шоу-бизнесе. В социальных сетях артиста появились извинения за высказывания о современных женщинах.
Впрочем, как сообщает издание ТСН, эту публикацию сделал не он.
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Концертный директор Иво Бобула заявила, что ни музыкант, ни его команда его в извинение не размещала. По словам представительницы 69-летнего артиста, его страницу в Instagram кто-то взломал. Они обратятся к специалистам, чтобы узнать, кто это сделал.
Ирина также добавила, что Иво Бобул ни в коем случае не делал бы соответствующее сообщение с извинениями, ведь его вины нет. В скандальном интервью Эммы Антонюк музыкант поделился исключительно своим мнением.
"Этой информации быть не могло, потому что вины ни одной его нет. Он просто высказал свое мнение и все. Иво Васильевич говорит то, что он считает нужным, и то, что отвечает его взглядам", — подытожила концертный директор.
Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Ольга Цыбульская спела о скандале с Иво Бобулом и попросилась на интервью к Эмме Антонюк. Также мы рассказывали, что Иво Бобул признался, кто мешал ему строить карьеру.