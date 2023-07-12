Jerry Heil згадала моторошну історію з дитинства – чіплявся неадекватний сусід

Українська співачка Jerry Heil під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця та авторка пісень Jerry Heil пригадала дуже моторошну історію свого дитинства. Відома артистка згадала, як один неадекватний сусід писав різні погрози на її адресу, коли їй було всього 13 років.

Про це Jerry Heil згадала під час інтерв’ю на каналі "РОЗМОВА" в YouTube.

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Українська артистка дала відверте інтерв’ю та згадала, що з нею сталося, коли їй було всього 13 років. Вона згадала, що в цьому віці до неї чіплявся один з сусідів, який до того ж писав їй різні погрози в соціальній мережі, через що їй було страшно йти до школи.

Українська співачка Jerry Heil під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Коли мені було 13 років, я ходила в школу, і ще у "ВКонтакте" мені писав сусід такі речі типу: "Я тебе зґвалтую". А я щодня проходила повз його двір, коли йшла до школи. Це жесть", — згадує українська виконавиця Jerry Heil.

За словами української артистки, навіть через багато років ця проблема досі актуальна в України. Jerry Heil зазначила, що вона зверталася до правоохоронних органів, втім, вони не можуть нічого зробити згідно з чинним законодавством.

"В цілому штраф 721 гривня за таке правопорушення. Я взагалі не знаю, як так. Це, я вважаю, інцидент, який треба поширити і щоб більше людей почали про це говорити. Впевнена, що я не одна далеко, і це трапляється постійно", — також додала співачка.

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