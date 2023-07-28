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"Мурахи по шкірі": Jerry Heil довела українців до сліз новою піснею-присвятою

28 липня 2023 15:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Jerry Heil презентувала нову пісню-присвяту – в українців мурахи по шкірі
Українська співачка Jerry Heil під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська виконавиця, авторка пісень та блогерка Jerry Heil поділилася новим відео зі своїми шанувальниками. Відома співачка заспівала нову пісню на честь Дня державності Україні та хрещення Русі, показавши свою любов до рідної країни.

Відповідне відео з’явилося на офіційній сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська артистка написала нову пісню, яку вона присвятила великому святу. Вона поділилася відео, де сидить біля піаніно та виконує цю пісню-присвяту. За словами Jerry Heil, це не просто пісня — це гімн її любові до рідної України.

"Це не пісня. Це гімн моєї любові до України. Завтра. В День державності та хрещення Русі", — написала Jerry Heil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Численні користувачі мережі та підписники української виконавиці не стали залишатися осторонь та почали коментувати нове відео Jerry Heil. Вони стали говорити про те, що українська співачка викликала мурахи на шкірі та довела їх до сліз своїм виконанням.

  • Яно! Це ті відчуття, які не можна передати словами! Я пишаюся тобою та твоїм безцінним талантом! Нехай ця пісня наближає нас до ПЕРЕМОГИ!
  • Яна, ти неймовірна! Слухаю і плачу, мурахи по шкірі
  • У саме серденько, кожне слово пронизує кожну клітинку тіла і душі, мурахи по шкірі! Ви неймовірна, любимо вас и вашу творчість!
  • Яка ви талановита, слухаю пісню і плачу… Слухаю пісню, і мурашки по шкірі… Такі неймовірні потужні слова. Слава Україні
Коментарі зі сторінки Jerry Heil
Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Jerry Heil
Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Jerry Heil
Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська виконавиця Jerry Heil вирішила створити власний лейбл. 

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Jerry Heil згадала невдале побачення в США. 

Також ми повідомляли про те, що співачка та блогерка Jerry Heil розповіла про погрози з боку росіянина.

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