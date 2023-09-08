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Jerry Heil может оказаться в суде: подробности конфликта с соавтором новой песни

8 сентября 2023 11:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Jerry Heil может оказаться в суде: подробности конфликта с соавтором новой песни
Певица Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Еще в День Государственности, 28 июля, певица Jerry Heil представила композицию и видео "Благословенна Земля". Клип сразу попал в тренды YouTube, имел положительные отзывы. Но через три дня оно исчезло. Заявительница страйка — Аннабелла Морина, соавтор песни и основательница ОО "ГР Почайна".

Детали громкого дела в своем материале опубликовал "МУЗВАР".

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Подробности

По словам Мориной, она является главой общественной организации "Почайна" и преследует большую цель — возрождение столичной реки Почайна. Именно по ее инициативе переименовали станцию метро "Петровка" и создается. В этом году Аннабелла хотела устроить интересный праздник 28 июля, поэтому возникло желание написать гимн Государственности.

Она обратилась к созданию песни к Jerry Heil. Автором первой версии стихотворения, которое взяли за основу текста песни, стала сама Морина.

"Здесь я вложила в текст все, что за эти годы борьбы за Почайну, за Киев знаю, чувствую. Это были простые слова, но за каждым видение", — отметила Морина.

Активистка Аннабелла Морина. Фото: МУЗВАР

Как утверждает активистка, во время общения певица предложила внести поправки в текст. На что автор согласилась. Морина отмечает: до официальной презентации песни никакие документы подписаны не были. У команды было мало времени на подготовку, все работали над запуском песни и клипа.

А когда вернулись к этому вопросу, менеджер Jerry Heil Тарас Себестянович отметил, что Мориной предоставит только разрешение на распространение. По роялти заявил: это сложный процесс, а в результате будут копейки. В обмен предложил упоминание Аннабеллы в пиар-активностях на "Сніданку з 1+1" и других радиоэфирах. Однако, по словам Морин, ее вспомнили только на радио "Шансон".

Как отметила Аннабелла, непосредственно Jerry Heil является автором музыки к песне "Благословенна Земля", аранжировкой которой занимался специалист из Польши. Эти расходы покрыты командой Мориной.

Когда уже Аннабелла снова подняла вопросы авторства и роялти, ведь ее произведение легло в основу текста песни, ей сообщили, что она может претендовать только на 5% роялти.

"Я отреагировала отрицательно. Мы с юристами подготовили требования, в которых прописали все, что я вам рассказала. Я послала их им по почте. Также на меня вышла Евгения Ступчак, адвокат по авторскому праву, соучредитель компании Secret Service, которую связывают с продюсером Михаилом Ясинским. Мы начали переговоры", — заявила Морина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А что Jerry Heil

Сама же певица, объясняя ситуацию, в своем Telegram-канале отметила, что сняла видеоработу "Благословенна Земля" за собственные средства. Пока ситуация на стадии юридических переговоров. Если юридически все вопросы не будут согласованы, то ситуацию будут решать в суде. В частности, Аннабелла Морина планирует в судебном порядке вынудить певицу подписать договор.

В свою очередь, после ознакомления с комментарием певицы, она добавила: "Категорически не хочу, чтобы этот человек пел данную песню".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil едва не изнасиловали, когда ей было 13 лет. Также мы рассказывали, что актер Константин Войтенко впервые высказал мнение по поводу обвинений в домашнем насилии.

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