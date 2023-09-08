Jerry Heil может оказаться в суде: подробности конфликта с соавтором новой песни

Певица Jerry Heil. Фото: Instagram/thejerryheil

Еще в День Государственности, 28 июля, певица Jerry Heil представила композицию и видео "Благословенна Земля". Клип сразу попал в тренды YouTube, имел положительные отзывы. Но через три дня оно исчезло. Заявительница страйка — Аннабелла Морина, соавтор песни и основательница ОО "ГР Почайна".

Детали громкого дела в своем материале опубликовал "МУЗВАР".

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По словам Мориной, она является главой общественной организации "Почайна" и преследует большую цель — возрождение столичной реки Почайна. Именно по ее инициативе переименовали станцию метро "Петровка" и создается. В этом году Аннабелла хотела устроить интересный праздник 28 июля, поэтому возникло желание написать гимн Государственности.

Она обратилась к созданию песни к Jerry Heil. Автором первой версии стихотворения, которое взяли за основу текста песни, стала сама Морина.

"Здесь я вложила в текст все, что за эти годы борьбы за Почайну, за Киев знаю, чувствую. Это были простые слова, но за каждым видение", — отметила Морина.

Активистка Аннабелла Морина. Фото: МУЗВАР

Как утверждает активистка, во время общения певица предложила внести поправки в текст. На что автор согласилась. Морина отмечает: до официальной презентации песни никакие документы подписаны не были. У команды было мало времени на подготовку, все работали над запуском песни и клипа.

А когда вернулись к этому вопросу, менеджер Jerry Heil Тарас Себестянович отметил, что Мориной предоставит только разрешение на распространение. По роялти заявил: это сложный процесс, а в результате будут копейки. В обмен предложил упоминание Аннабеллы в пиар-активностях на "Сніданку з 1+1" и других радиоэфирах. Однако, по словам Морин, ее вспомнили только на радио "Шансон".

Как отметила Аннабелла, непосредственно Jerry Heil является автором музыки к песне "Благословенна Земля", аранжировкой которой занимался специалист из Польши. Эти расходы покрыты командой Мориной.

Когда уже Аннабелла снова подняла вопросы авторства и роялти, ведь ее произведение легло в основу текста песни, ей сообщили, что она может претендовать только на 5% роялти.

"Я отреагировала отрицательно. Мы с юристами подготовили требования, в которых прописали все, что я вам рассказала. Я послала их им по почте. Также на меня вышла Евгения Ступчак, адвокат по авторскому праву, соучредитель компании Secret Service, которую связывают с продюсером Михаилом Ясинским. Мы начали переговоры", — заявила Морина.

А что Jerry Heil

Сама же певица, объясняя ситуацию, в своем Telegram-канале отметила, что сняла видеоработу "Благословенна Земля" за собственные средства. Пока ситуация на стадии юридических переговоров. Если юридически все вопросы не будут согласованы, то ситуацию будут решать в суде. В частности, Аннабелла Морина планирует в судебном порядке вынудить певицу подписать договор.

В свою очередь, после ознакомления с комментарием певицы, она добавила: "Категорически не хочу, чтобы этот человек пел данную песню".

Напомним, ранее мы писали, что Jerry Heil едва не изнасиловали, когда ей было 13 лет. Также мы рассказывали, что актер Константин Войтенко впервые высказал мнение по поводу обвинений в домашнем насилии.