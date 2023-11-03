Jerry Heil випустила гімн для цілеспрямованих людей
Співачка Jerry Heil випустила мотиваційний трек "Три полоси". У ньому артистка підкреслює те, що завжди важливо йти до своєї мети, щоб там не було і щоб не говорили за спиною.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.
Jerry Heil присвятила трек українцям
Jerry Heil почала писати цю композицію ще до початку повномасштабного вторгнення, але після 24 лютого пісня наповнилась новими сенсами. А тому цей трек присвячений характеру українського народу.
"Три полоси" — мотиваційний поштовх. Адже поки ми мріємо про велике, ми можемо подолати все, що кидає нам життя. Уявіть собі: галасливі собаки, що гавкають позаду вас, лише відволікають, коли ви рухаєтеся вперед до своєї мрії. Трек нагадує нам про те, що треба залишатися рішучими і не дозволяти нічому стати на нашому шляху. Також пісня про сильну віру в себе і свої мрії, незалежно від того, скільки тобі років. Це гімн для тих, хто хоче залишатися молодим душею і продовжувати йти до своєї мети", — розповідає Jerry Heil.
Ще до виходу пісня стала вірусною в ТікТоці, і з кожним днем набирає все більше переглядів та відео.
"Трек "Три полоси" почав писатися ще два роки тому, але я ніяк не могла зрозуміти, в чому його основний задум. Зараз, я усвідомила, що це про впертий характер, який обʼєднує український народ. Вже до публікації пісні її розібрали на цитати, а рядок "я пру напролом" став для мене символом відваги і сили духу, яка веде нас вперед попри все. Цей рядок відгукнувся і військовим, які під цей звук виклали відео в ТікТок, так і цивільним", — зізнається співачка.
У кліпі глядачі побачать сонячний ранок біля Золотих Воріт, Канівщину та родинну вечерю. Ці образи навіюють спогади і теплі відчуття затишку у родинному колі й спокійного життя. А ще у кліпі з’явиться мама Jerry Heil.
"Для відеороботи я приберегла сюрприз: в ньому знялася моя мама! Власне, рядки "що нема рідні, як в родинному колі" та "нема пісень, як удома у селі" я писала з думкою про мою маму, бо вона і привила мені любов до рідної землі, навчила мене сотням народних пісень і завжди казала: хай би як не гавкали дикі пси — при напролом!", — коментує Jerry Heil.
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