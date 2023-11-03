Jerry Heil випустила гімн для цілеспрямованих людей

Співачка Jerry Heil. Фото: менеджмент артистки

Співачка Jerry Heil випустила мотиваційний трек "Три полоси". У ньому артистка підкреслює те, що завжди важливо йти до своєї мети, щоб там не було і щоб не говорили за спиною.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Jerry Heil присвятила трек українцям

Jerry Heil почала писати цю композицію ще до початку повномасштабного вторгнення, але після 24 лютого пісня наповнилась новими сенсами. А тому цей трек присвячений характеру українського народу.

"Три полоси" — мотиваційний поштовх. Адже поки ми мріємо про велике, ми можемо подолати все, що кидає нам життя. Уявіть собі: галасливі собаки, що гавкають позаду вас, лише відволікають, коли ви рухаєтеся вперед до своєї мрії. Трек нагадує нам про те, що треба залишатися рішучими і не дозволяти нічому стати на нашому шляху. Також пісня про сильну віру в себе і свої мрії, незалежно від того, скільки тобі років. Це гімн для тих, хто хоче залишатися молодим душею і продовжувати йти до своєї мети", — розповідає Jerry Heil.

Співачка Jerry Heil. Фото: менеджмент артистки

Ще до виходу пісня стала вірусною в ТікТоці, і з кожним днем набирає все більше переглядів та відео.

"Трек "Три полоси" почав писатися ще два роки тому, але я ніяк не могла зрозуміти, в чому його основний задум. Зараз, я усвідомила, що це про впертий характер, який обʼєднує український народ. Вже до публікації пісні її розібрали на цитати, а рядок "я пру напролом" став для мене символом відваги і сили духу, яка веде нас вперед попри все. Цей рядок відгукнувся і військовим, які під цей звук виклали відео в ТікТок, так і цивільним", — зізнається співачка.

У кліпі глядачі побачать сонячний ранок біля Золотих Воріт, Канівщину та родинну вечерю. Ці образи навіюють спогади і теплі відчуття затишку у родинному колі й спокійного життя. А ще у кліпі з’явиться мама Jerry Heil.

"Для відеороботи я приберегла сюрприз: в ньому знялася моя мама! Власне, рядки "що нема рідні, як в родинному колі" та "нема пісень, як удома у селі" я писала з думкою про мою маму, бо вона і привила мені любов до рідної землі, навчила мене сотням народних пісень і завжди казала: хай би як не гавкали дикі пси — при напролом!", — коментує Jerry Heil.

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