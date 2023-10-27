Співачка SWOIIA після дуету з Каменських випустила трек про шлях додому

Співачка SWOIIA. Фото: менеджмент артистки

Співачка SWOIIA після успіху дуетного треку із NK "Сяйво", випустила пронизливий сольний трек "Маяки". Пісня була написана ще до повномасштабного вторгнення, але з тих пір отримала нові сенси.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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За словами артистки, спочатку ця пісня була присвячена почуттям та відносинам між людьми. Режисеркою відео "Маяки" стала Ксенія Баєва, а креативною директоркою — Тетяна Барган-Харченко. Відео знімали на трьох локаціях, а робота над реалізацією ідеї кліпу тривала півтора місяця. За словами режисерки, це відео про шлях головної героїні, яка проживає свою особисту історію із символом світла та надії — палаючим ліхтарем.

"Для мене цей трек був в першу чергу про кохання, яке, як маяк, у бурхливому морі, веде до твоєї цілі. Про важливих людей, які допоможуть тобі досягнути того, чого ти прагнула і за руку проведуть через усі перешкоди до бажаної мети. Про людей, яким можна довіряти і на яких можна покластися", — говорить зірка.

Після початку повномасштабного вторгнення артистка почала відчувати цю пісню геть інакше.

"Я сама з Донецька, виїхала звідти ще в 2014 і як ніхто добре знаю, що таке — втратити дім. На жаль, 24 лютого про це дізналось ще більше українців. І це дуже боляче. Тепер маяк у цій пісні для мене символізує в першу чергу надію — надію на повернення додому, надію на мирне завтра. І, сподіваюсь, якнайбільше із нас зможуть повернутися додому, бо в них всередині жеврітиме любов. А любов — це завжди маяк, який вказує дорогу додому. Крізь темряву, яка обов'язково перетвориться на світло", — сказала SWOIIA.

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