Jerry Heil випустила гімн для цілеспрямованих людей

Певица Jerry Heil. Фото: менеджмент артистки

Певица Jerry Heil выпустила мотивационный трек "Три полоси". В нем артистка подчеркивает, что всегда важно идти к своей цели, чтобы там ни было и чтобы не говорили за спиной.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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Jerry Heil начала писать эту композицию еще до начала полномасштабного вторжения, но после 24 февраля песня наполнилась новыми смыслами. Поэтому этот трек посвящен характеру украинского народа.

"Три полоси" — мотивационный толчок. Ведь пока мы мечтаем о великом, мы можем преодолеть все, что бросает нам жизнь. Представьте себе: шумные собаки, лающие позади вас, только отвлекают, когда вы двигаетесь вперед к своей мечте. Трек напоминает нам о том, что нужно оставаться решительными и не разрешать ничему стать на нашем пути. Также песня о сильной вере в себя и своих мечтах, независимо от того, сколько тебе лет. Это гимн для тех, кто хочет оставаться молодым душой и продолжать идти к своей цели", — рассказывает Jerry Heil.

Певица Jerry Heil. Фото: менеджмент артистки

Еще до выхода песня стала вирусной в ТикТоке, и с каждым днем набирает все больше просмотров и видео.

"Трек "Три полоси" начал писаться еще два года назад, но я никак не могла понять, в чем его основной замысел. Сейчас я осознала, что это об упрямом характере, который объединяет украинский народ. Еще до публикации песни ее разобрали на цитаты, а строка "я пру напролом" стала для меня символом отваги и силы духа, которая ведет нас вперед при всем. Эта строка откликнулась как и военным, которые под этот звук выложили видео в ТикТок, так и гражданским", — признается певица.

В клипе зрители увидят солнечное утро у Золотых Ворот, Каневщину и семейный ужин. Эти образы навевают воспоминания и теплые ощущения уюта в кругу семьи и спокойной жизни. А еще в клипе появится мама Jerry Heil.

"Для видеоработы я приберегла сюрприз: в нем снялась моя мама! Собственно, строки "що нема рідні, як в родинному колі" та "нема пісень, як удома у селі" я писала с мыслью о моей маме, потому что она и привила мне любовь к родной земле, научила меня сотням народных песен и всегда говорила: как бы не лаяли дикие псы — при напролом!", — комментирует Jerry Heil.

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