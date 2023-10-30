Втекла з власного весілля: LOBODA представила новий кліп
LOBODA презентувала кліп на нову пісню "Київ-Ніцца". Артистка виступила режисером нової відеороботи.
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.
Кліп створювався в рекордно короткий термін — зйомки проходили в Ніцці, а над процесом працювала велика команда з Європи та України.
"Це історія двох людей, розділених відстанями та обставинами, але назавжди поєднаних любов'ю. Історія дівчини, яка втекла зі свого весілля до коханого, з яким її об'єднували довгі роки кохання і без якого вона так і не навчилася жити", — коментує співачка.
Режисером відеороботи виступила сама LOBODA, яка не вперше поєднує роботу в кадрі та за його межами.
"Як режисер я думала про кожен кадр, як актриса — намагалася передавати необхідні емоції, а як продюсер — контролювати організацію процесу. Це як грати на кількох музичних інструментах, важливо, щоб вийшла симфонія, а не шум", — коментує LOBODA.
Нагадаємо, LOBODA допоможе родині, квартиру якої знищили російські окупанти.
Раніше LOBODA влаштувала екстремальні танці на одному з найбільших шосе Києва.
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