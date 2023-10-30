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Втекла з власного весілля: LOBODA представила новий кліп

30 жовтня 2023 13:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Втекла з власного весілля: LOBODA представила новий кліп
Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

LOBODA презентувала кліп на нову пісню "Київ-Ніцца". Артистка виступила режисером нової відеороботи.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Кліп створювався в рекордно короткий термін — зйомки проходили в Ніцці, а над процесом працювала велика команда з Європи та України.

 

 

"Це історія двох людей, розділених відстанями та обставинами, але назавжди поєднаних любов'ю. Історія дівчини, яка втекла зі свого весілля до коханого, з яким її об'єднували довгі роки кохання і без якого вона так і не навчилася жити", — коментує співачка.

Режисером відеороботи виступила сама LOBODA, яка не вперше поєднує роботу в кадрі та за його межами.

 

Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки
Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки
Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки
Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки
Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки

 

Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки
Співачка LOBODA. Фото: менеджмент артистки

"Як режисер я думала про кожен кадр, як актриса — намагалася передавати необхідні емоції, а як продюсер — контролювати організацію процесу. Це як грати на кількох музичних інструментах, важливо, щоб вийшла симфонія, а не шум", — коментує LOBODA.

Нагадаємо, LOBODA допоможе родині, квартиру якої знищили російські окупанти.

Раніше LOBODA влаштувала екстремальні танці на одному з найбільших шосе Києва.

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